С Новым годом!

Дорогие наши читатели! Редакция агентства новостей «Между строк» поздравляет вас с наступающим 2022 годом! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, финансовой стабильности, счастья и любви!

Спасибо вам, что были с нами все эти 12 месяцев, читали материалы на сайте и в наших соцсетях, присылали новости, ставили лайки, хвалили и ругали нас.

Уходящий 2021-й стал для АН «Между строк» годом трансформаций. Серьёзно обновился коллектив редакции и сменился главный редактор, мы создали много новых рубрик и проектов. Впервые провели гастрономическую премию «МСнаобеде», запустили редакционный подкаст, который выходит в аудио- и видеоформатах.

В 2022 году мы постараемся быть ещё интереснее для вас. Уже с первых дней нового года наша редакция продолжит держать вас в курсе самых важных событий из жизни Нижнего Тагила, Свердловской области и всей страны.

А ещё в новогодние праздники наши журналисты порадуют полезными подборками, идеями, как провести эти 9 дней весело, и расскажут об интересных тагильчанах, которые занимаются любимым делом.

До встречи в 2022 году! Пусть он принесёт больше хороших новостей и солнечных дней!