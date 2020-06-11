С начала весны в Нижнем Тагиле уже четверо детей выпали из окон

С начала весны в Нижнем Тагиле зарегистрировано четыре случая выпадения детей из окон многоквартирных домов. Об этом сообщила врио начальника отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» Галина Шакула.

«С наступлением тёплых дней зарегистрировано четыре факта выпадения детей из окон, все случаи закончились благополучно, дети серьёзных травм не получили», — цитирует Шакула НТТК «Телекон».

Она рассказала, что последний случай произошёл 10 июня на Красном Камне. В доме № 47 по улице Красноармейская из окна второго этажа выпал полуторагодовалый малыш.

В полиции напоминают родителям, что нельзя оставлять детей одних возле открытых окон и разрешать им самим открывать балконы. В ведомстве рекомендовали тагильчанам оборудовать окна специальными замками-блокираторами.