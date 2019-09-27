С начала года в России зарегистрировано более 1,3 млн преступлений

Согласно данным Генпрокуратуры РФ, количество зарегистрированных преступлений в России выросло почти на 2% в сравнении с прошлогодним показателем за аналогичный период. Общее число совершённых преступлений превысило 1,3 млн.

Как пишет ТАСС, показатели выросли в 49 регионах, в том числе на Урале. При этом снижение преступной активности было зафиксировано в 36 регионах.

В целом по России увеличилось на 16,7% количество тяжких преступлений, при этом количество особо тяжких сократилось на 3,1%.

Более трети всех зарегистрированных преступлений составляют хищения имущества.

Снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также сократилось количество преступников, действовавших в состоянии наркотического опьянения.

В Генпрокуратуре отдельно отметили, что в текущем году на 67% увеличилось число зарегистрированных преступлений в сфере информтехнологий.

«За восемь месяцев текущего года правоохранители выявили свыше 180 тысяч преступлений, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», — уточнили в ведомстве.

Согласно статистическим данным, более половины преступлений совершено лицами, ранее привлекавшимися к уголовной или административной ответственности. Почти каждое третье противоправное деяние было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Также в 2019 году на 3,6% выросло число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. Существенно выросло количество правонарушений, связанных с дачей взятки и посредничеством во взяточничестве.