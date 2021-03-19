С начала года в Нижнем Тагиле 129 водителей привлекли к ответственности за пьяное вождение

В Нижнем Тагиле с начала года 129 водителей привлекли к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Как сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД, на 25 водителей возбудили уголовные дела за повторное аналогичное правонарушение. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет, либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов.

«60 водителей отказались выполнять требование сотрудников Госавтоинспекции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что были привлечены также к административной ответственности», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

В ведомстве также отметили, что за текущий год произошло одно ДТП по вине пьяного водителя, в результате которого пострадал один ребёнок.

ГИБДД Нижнего Тагила обращается к участникам дорожного движения с просьбой сообщения в дежурную часть о всех известных фактах нарушений ПДД (управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление водителем, не имеющим водительского удостоверения) по телефону 8(3435) 47-70-01.

Своевременное информирование полиции о грубых нарушениях ПДД, поможет избежать дорожно-транспортных происшествий и сохранить человеческие жизни.