С начала года почти 250 тагильских пенсионеров стали жертвами телефонных мошенников

Почти 250 жителей города пенсионного возраста пострадали с начала года от действий дистанционных мошенников в Нижнем Тагиле. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», из них более 60 человек стали жертвой наиболее распространённой схемы обмана, когда злоумышленники сообщают пожилым людям о том, что якобы их родственник попал в ДТП и ему требуются деньги, чтобы избежать ответственности.

«Даже если вам кажется, что голос позвонившего человека похож на близкого родственника, обязательно сами наберите ему по телефону, чтобы убедиться, что всё в порядке. Запомните: сотрудники правоохранительных органов никогда не предлагают гражданам по телефону решить вопрос, требуя материального вознаграждения. Вы всегда можете позвонить по телефону 02, где сотрудники полиции подтвердят, что так действуют только мошенники», — разъяснил заместитель начальника отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Владимир Гильмуллин на встрече с тагильскими пенсионерами.

Полицейский напомнил пожилым людям и о других способах обмана граждан. Очень часто звонят злоумышленники, которые представляются сотрудниками банка, силовых структур и под предлогом совершения мошеннических действий по карте либо попыток неизвестных оформить кредит на держателя карты требуют перевести деньги на «безопасный счёт». Лжесиловики могут даже убедить жертву якобы оказать содействие в поимке нечистых на руку работников банка, по чьей вине произошла утечка данных. Представитель правоохранительных органов настоятельно рекомендовал игнорировать информацию с незнакомых телефонных номеров, обязательно самому звонить на горячую линию банка, чтобы удостовериться, что со счётом нет никаких проблем.

Подполковник Гильмуллин рассказал, что среди пострадавших людей преклонного возраста есть и такие, кто попался на уловку мошенников об инвестировании денежных средств. Как правило, открывая в интернете различную всплывающую рекламу, люди наталкиваются на такие предложения, а дав своё согласие, тут же попадают в ловко расставленные сети мошенников: они предлагают вложить небольшую сумму в 10–12 тысяч рублей, дают понять, что прибыль поступает, поэтому для её увеличения нужна более значимая сумма. В ожидании солидного дохода люди оформляют многотысячные кредиты, которые, как им обещают лжефинансисты, с лихвой окупятся в кратчайшие сроки. Когда же «инвестор» пытается вывести деньги, находится масса причин для невозможности этого сделать. Только тогда люди понимают, что оказались обмануты мошенниками.