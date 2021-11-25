С начала года около 500 жителей Нижнего Тагила стали жертвами мошенников

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе за один год в полиции зарегистрирован 481 факт мошенничества, в том числе 285 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как рассказали в ведомстве, чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка и под выдуманными предлогами просят назвать личные данные. Также злоумышленники выдают себя за представителей органов правопорядка, просят перевести деньги на «безопасный» счёт или оформить кредит. Кроме того, потерпевшие попадаются на фейковые мобильные приложения и объявления на сайтах, отправляют деньги за участие в конкурсах, а также переходят по спам-ссылкам на электронной почте и в социальных сетях.

«Проведён анализ возраста потерпевших: возрастная категория лиц, ставших потерпевшими от мошеннических действий, понизилась. Большинство — люди младше 50 лет в связи с тем, что злоумышленники придумывают новые мошеннические схемы, тем самым не вызывая подозрений у граждан. При этом большинство пострадавших утверждает, что ранее были предупреждены информацией из СМИ, интернета и телевидения о возможных способах мошенничества, но преступники настолько убедительны, что в моменте очень сложно их распознать», — уточняют в полиции.

Одним из примеров телефонного мошенничества стал случай, произошедший в мае 2021 года. В ОП № 17 обратился сотрудник «Уралвагонзавода», который рассказал полицейским, что оформил онлайн-заявку на кредит через мобильное приложение, после одобрения снял с карты 1 млн 849 тысяч рублей и по указанию неизвестного перевёл их через банкомат на указанные счета. После этого мужчина осознал, что стал жертвой злоумышленника.

Кроме того, в сентябре текущего года 62-летняя женщина перевела мошенникам около 4,5 млн рублей. Это были все её сбережения, кредиты и деньги, взятые в долг у знакомых.

Также в сентябре в полицию обратилась 79-летняя женщина. Пенсионерка сняла деньги, оформила кредитные карты и продала свою квартиру. Позже она перевела на счёт злоумышленников 1,66 млн рублей.