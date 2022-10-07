С начала года более 500 жителей Нижнего Тагила попались на уловки онлайн-мошенников

С начала 2022 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе зафиксировано свыше 500 преступлений, совершённых телефонными мошенниками. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», полиция систематически проводит беседы на предприятиях торговли, в людных местах и торгово-развлекательных центрах, чтобы уберечь граждан от всевозможных телефонных афер и остановить волну подобных преступлений.

Профилактические беседы организуют во всех районах города. В первую очередь такие мероприятия проводятся с пенсионерами и людьми, не проинформированными о технологических возможностях. Людям раздаются памятки, в которых наглядно продемонстрирована работа онлайн-мошенников и подробно описаны действия, как обезопасить себя и близких.

«В беседе с гражданами полицейские, как правило, приводят самые свежие примеры преступлений, совершённые на территории Нижнего Тагила. Очередной жертвой аферистов стала 81-летняя тагильчанка, которая перевела злоумышленникам более 300 тысяч рублей. Пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что ей необходимо получить перевод денежных средств от племянника из Москвы в сумме 1,4 млн рублей, но чтобы получить этот перевод, ей необходимо перевести определённую сумму на неизвестный счёт. Хотя у женщины нет племянника, она согласилась и несколько дней ходила на почту для того, чтобы осуществить переводы на счета злоумышленников», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Полиция Нижнего Тагила советует гражданам быть более внимательными, ни при каких условиях не впускать в дом незнакомцев, не отвечать на неизвестные номера телефонов, не передавать свои данные и реквизиты банковских карт. В любой непонятной ситуации можно позвонить по телефону 02 и обратиться за помощью в дежурную часть полиции.