С крупнейшего троллейбусного завода России уволили больше половины сотрудников

В городе Энгельс Саратовской области уволены более половины сотрудников крупнейшего в России завода по производству троллейбусов и электробусов «Тролза», пишет ТАСС. В марте штат предприятия превышал 800 работников.

«На данный момент в штате сотрудников числится 350 человек», — сообщил гендиректор завода Сергей Ключарёв.

Сообщается, что массовое увольнение связано с нехваткой оборотных средств — с 14 марта «Тролза» перешёл на особый режим работы, это произошло после задержания экс-гендиректора Ивана Котвицкого по подозрению в коррупции. Ожидается, что режим простоя продлится на заводе как минимум до конца сентября.

По данным министерства занятости, труда и миграции региона, на территории завода работает консультационный пункт, где работники получают юридическую помощь, а также информацию о ситуации на рынке труда, знакомятся с перечнем имеющихся вакансий. За консультацией уже обратились более 200 человек.

Ранее сотрудники завода «Тролза» обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти предприятие.