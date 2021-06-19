«С кровавого месива началось наше утро». В Нижнем Тагиле стая бродячих собак загрызла 13 кур

Сегодня утром в Нижнем Тагиле стая бездомных собак ворвалась на территорию одного из частных домовладений на Старой Гальянке и загрызла 13 куриц. О происшествии АН «Между строк» рассказала дочь пострадавшей от бродячих животных хозяйки.

«С кровавого месива началось наше утро. Сегодня в 4:00 на частную территорию зашла огромная стая бездомных собак, разломала ограждение для кур и в куски изорвала 13 домашних кур. Собаки из смешанной стаи, большие и маленькие, истребили на маминых глазах весь наш курятник. Когда она закричала, то собаки убежали к пруду. Мама вызвала полицию, сотрудники быстро приехали и всё оформили», — сообщила редакции Екатерина.

По словам женщины, её мама сейчас строит дом, поэтому вход на участок был открыт для проезда техники. Половину убитых птиц собаки съели на месте, а вторую половину утащили с собой.