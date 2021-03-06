С конвейера «Уралвагонзавода» сошёл 40-тысячный инновационный полувагон

Загрузка вагоносборочного производства «Уралвагонзавода» (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех») составляет 15 тысяч вагонов всех типов. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе предприятия. Кроме этого, продолжается контрактная работа. Также осваивается производство новых изделий, которые в самом ближайшем будущем выйдут на рынок пространства 1520. Это, например, платформа для перевозки контейнеров с увеличенными межремонтными показателями.

Вчера, 5 марта, в малярно-сдаточном цехе УВЗ состоялась торжественная церемония передачи заказчику 40-тысячного инновационного вагона модели 12-196-02.

«Символично, что 40-тысячный инновационный полувагон выпущен в преддверии 85-летнего юбилея "Уралвагонзавода", — отметил и. о. главного инженера УВЗ Павел Слободяник. — С самого начала своей истории тагильские конструкторы и вагоностроители шли на шаг впереди и задавали тон для всей отрасли. Всего за 85-летнюю историю с вагоносборочного конвейера "Уралвагонзавода" сошло более 1,145 млн железнодорожных изделий, из них почти 50 тысяч — инновационных».

Полувагон модели 12-196-02 разработан специалистами АО «Уральское КБ вагоностроения» (входит в УВЗ). Производство и реализация данной модели начались в 2015 году. Он предназначен для перевозки по железным дорогам колеи 1520 государств СНГ, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных и штучных с креплением их в соответствии с требованиями правил погрузки.

«Полувагон 12-196-02 на инновационных тележках с повышенной осевой нагрузкой разработан с учётом многолетнего опыта Уральского конструкторского бюро вагоностроения. В его конструкции воплотились все инновационные идеи и технические решения, созданные нашей конструкторской школой. Этот грузовой вагон полностью соответствует всем требованиям железнодорожной инфраструктуры и безопасности и всегда востребован заказчиками. А его модернизация идёт непрерывно», — отметил генеральный директор ООО «УКБВ» Александр Баранов.

По словам представителей предприятия, малярно-сдаточный цех способен выпускать до 60 полувагонов модели 12-196-02 в сутки. Для полной окраски одного изделия необходимо не более 20 часов.

Сегодня «Уралвагонзавод» выпускает самый широкий спектр подвижного состава в России. Инновационные изделия составляют примерно половину портфеля заказов «Уралвагонзавода». Кроме полувагонов, на УВЗ изготавливают и другие виды инновационной железнодорожной продукции: вагоны-хопперы, думпкары, платформы, цистерны.