«С каждым годом растёт доля недобросовестных плательщиков». Наниматели муниципального жилья в Нижнем Тагиле задолжали 103 млн рублей

Дебиторская задолженность по оплате за наём муниципального жилья в Нижнем Тагиле составляет порядка 103 млн рублей. Такую цифру озвучили накануне, 19 марта, на заседании постоянной комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.

«Мы предоставляем нуждающимся людям муниципальное жильё, а они за него не платят. В результате накопилась задолженность в размере 103 млн рублей. При этом существует большая очередь людей, которые также нуждаются в жилье и готовы платить. Что мы делаем в этом направлении?» — спросил вице-спикер Нижнетагильской гордумы Алексей Балыбердин.

Директор МКУ «Служба правовых отношений» Светлана Малинина пояснила, что выселение недобросовестных плательщиков без предоставления другого жилого помещения невозможно, добавив, что новое жильё должно соответствовать требованиям Роспотребнадзора.

«На федеральном уровне не предусмотрено законодательных норм, позволяющих выселять должников за злостную неуплату без предоставления иного жилого помещения. В большинстве случаев должники занимают помещения по договору социального найма. Среди них часто встречаются малообеспеченные люди и граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Они создают большой прирост дебиторской задолженности как по основному долгу, так и по пеням. Приватизацией занимаются в основном добросовестные плательщики, однако с каждым годом растёт доля недобросовестных плательщиков», — сказала Светлана Малинина.

Она отметила, что на сегодняшний день вся просроченная дебиторская задолженность отработана и либо находится на рассмотрении в судах, либо на стадии взыскания.