С июля в Нижнем Тагиле повысится плата за детский сад

В детских садах Нижнего Тагила повышается плата за пребывание ребёнка. Платить на 82 рубля (+3,5%) больше родители будут с 1 июля, постановление за подписью исполняющего полномочия главы города Вячеслава Горячкина опубликовано на официальном сайте администрации.

Согласно документу, с 1 июля плата за детский сад составит 2316 рублей 73 копейки на одного ребёнка в месяц; сейчас родители платят 2234 рубля.

В последний раз плату за дошкольное учреждение индексировали в августе 2020 года на 3% — это повышение на коэффициент инфляции, объясняла начальник управления образования мэрии Нижнего Тагила Татьяна Удинцева. До этого плату за пребывание в группе полного дня повышали в мае 2018 года (на 80 рублей) и в июне 2019-го (на 89 рублей).

В ноябре 2018 года правительство Свердловской области опубликовало постановление о повышении платы за детсады с января 2019 года. В документе была указана максимальная планка, выше которой муниципалитетам нельзя поднимать плату. Для Нижнего Тагила такая планка была установлена на уровне 2169 рублей.