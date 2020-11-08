«С достоинством проиграла». В Екатеринбурге «Уралочка-НТМК» уступила подмосковному «Заречье-Одинцово»

Накануне в Екатеринбурге состоялась встреча 10-го тура чемпионата России Суперлига Париматч. Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» на домашней площадке встретилась с подмосковной «Заречье-Одинцово», уступив гостям со счётом 3:2 (24:26, 25:16, 25:23, 17:25, 15:9).

Как рассказали в пресс-службе волейбольной команды, на площадку не смогли выйти связующая Алёна Кондрашова и блокирующая Валерия Сафонова.

«Сегодня получилась хорошая игра, напряжённая для нас и для противника. Всегда на команду “Уралочка” настраиваются очень серьёзно, так что нашей команде было сложно играть чисто психологически. Команда была не так готова, как противник. Могу сказать, что сегодня сильнее всего нас подвел приём, у нас было очень много своих ошибок, поэтому мы и перешли на простую игру. Вот и не получилось добиться положительного результата. Подкосило нас и отсутствие основной связующей, наш молодой игрок не совсем справился с такой тяжёлой игрой. И в тактике, и в технике были ошибки. Так что это всё вкупе и не позволило команде сыграть хорошо. Сейчас проведём работу над ошибками, сделаем выводы и в тренировочном процессе, и в организационном. Будем стремиться дальше только к победе», — говорит тренер ВК «Уралочка-НТМК» Владимир Вертёлка.