«С бессовестной клеветой можно бороться любыми способами». Песков прокомментировал обращение главы Росгвардии к Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, в котором тот вызвал основателя ФБК Алексея Навального на дуэль, пишет «Медуза».

«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда была бессовестная клевета, которая является ничем иным, как нарушением существующего законодательства. Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», — сказал Песков.

Отвечать на вопрос, допустимо ли для чиновника высокого уровня делать такие высказывания, Песков отказался. Он также подчеркнул, что в Кремле не рассматривают высказывание как физическую угрозу Навальному.

В своём видеообращении Виктор Золотов обвинил Навального во лжи из-за расследования ФБК о закупках продуктов для Росгвардии. Он предложил оппозиционеру устроить дуэль, пообещав «сделать из него хорошую сочную отбивную».

Помочь сторонам подготовиться к поединку вызвались генеральный продюсер «МатчТВ» Тина Канделаки и депутат Госдумы Николай Валуев.

«Звонил @rasstriga, спрашивал о поединке Золотов/Навальный, готова ли предоставить площадку? Я честно ответила, что, пока правообладатель неясен, сложно что-либо планировать. Но помочь Виктору Васильевичу вернуть Навального в мир спорта готова. Могу договориться с Сашей Поветкиным, чтобы взял Алексея на время подготовки к себе в команду», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Валуев заявил, что готов оказать помощь Золотову.