С 8 декабря между Нижним Тагилом и Екатеринбургом начнут курсировать сдвоенные «Ласточки»

С 8 декабря СвЖД увеличит число вагонов скорых пригородных поездов «Ласточка» на направлении Екатеринбург — Нижний Тагил. Также будут назначены дополнительные рейсы. Частоту курсирования электричек тем самым увеличат до пяти пар в день.

Из Екатеринбурга новый поезд будет отправляться в 10:21, прибывать в Нижний Тагил в 12:12. В обратном направлении «Ласточка» отправится в 10:59, прибудет в Екатеринбург в 12:52. Изменения в расписании пригородных поездов связаны с вводом на всей сети российских железных дорог нового графика движения электротранспорта на 2019–2020 годы.

Сдвоенные «Ласточки» из десяти вагонов появятся на рейсах:

№ 7065 Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил (отправление в 14:39, по пятницам);

№ 7069 Екатеринбург — Нижний Тагил (отправление 19:13, по пятницам);

№ 7070 Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 16:57, по пятницам);

№ 7077/ 7079 Екатеринбург — Серов (10 вагонов до станции Нижний Тагил, отправление в 17:26, по воскресеньям);

№ 7060 Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 05:59, по понедельникам);

№ 7068 Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 15:11, по воскресеньям с 15 декабря).

С 1 января 2020 года также появится дополнительный пригородный поезд № 6869/ 6870 Нижний Тагил — Верхняя Салда — Моховой, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. Изменится периодичность курсирования электричек № 6823 сообщением Нижний Тагил — Кушва.