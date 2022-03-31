С 5 апреля в Нижнем Тагиле стартует запись на летние смены в детские лагеря

Приём заявлений в оздоровительные лагеря в Нижнем Тагиле на период летних каникул начнётся утром 5 апреля. Этим летом принять школьников Нижнего Тагила готовы лагеря «Уральский огонёк», «Антоновский», «Звонкие голоса», «Изумрудный», «Лесной ручеёк», «Северянка», «Солнечный», «Сосновый бор», «Золотой луг» и «Звёздный».

Заявление можно подать очно в центрах сервиса «Мои документы» (МФЦ). В Ленинском районе центр находится на Космонавтов, 45, в Дзержинском районе — на проспекте Вагоностроителей, 64, в Тагилстроевском районе — на улице Металлургов, 46б.

Также оставить заявку можно на сайте госуслуг или через портал образовательных услуг Свердловской области. Подробные инструкции по регистрации и полезные номера телефонов размещены на сайте управления образования Нижнего Тагила.

Летом прошлого года под Нижним Тагилом отдохнули 6043 ребёнка в десяти лагерях. Карантинные меры из-за коронавируса сохранялись, и все пять смен дети и педагоги жили в полной изоляции.