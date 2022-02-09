С 31 марта можно будет через «Госуслуги» вызвать врача на дом 

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 марта обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса «вызов врача на дом» на портале «Госуслуги». Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 8 февраля опубликован на сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на приём к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путём подачи гражданами заявок через Единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», – говорится в перечне поручений главы государства.