С 28 сентября по 10 октября в Нижнем Тагиле и пригороде будут планово отключать электричество (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 02.09.2021 09:00 по 02.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Фестивальная 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

2 с 20.09.2021 09:00 по 03.10.2021 18:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл.Пригородный р-он; Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка" от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь "Северянка" от ТП- 2010 Покровское

3 с 26.09.2021 21:00 по 30.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вересовая 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 18; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23; Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Лермонтова 26, 3, 3-1, 6; Перова 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская

4 с 27.09.2021 09:00 по 28.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 18, 25; Узкая 39, 41, 43

5 с 27.09.2021 09:30 по 01.10.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: СНТ Белая Ватиха 69, 70, 86; садовый дом СТ Белая Ватиха уч.№ 4; садовый дом СТ" Белая Ватиха"; нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 369,3 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж 360 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж слева); нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 360 кв.м); Садоводческое товарищество "Белая Ватиха" Дзержинский район остановка профилакторий "Пихтовые горы"; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 66; РУ-6кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения овощехранилища Пихтовая

6 с 27.09.2021 09:30 по 01.10.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: СНТ Белая Ватиха 69, 70, 86; садовый дом СТ Белая Ватиха уч.№ 4; садовый дом СТ" Белая Ватиха"; Садоводческое товарищество "Белая Ватиха" Дзержинский район остановка профилакторий "Пихтовые горы"; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 66

7 с 27.09.2021 11:30 по 30.09.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 100, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Голубая 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 25 А, 27, 27а, 29, 29А; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Забойщиков 25, 27, 28, 28а, 29, 31; Каховская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16, 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 31А; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Мраморная 75; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155, 94, 96, 98; Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ракетная 37; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; Жилой дом Ленская 52-2а; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ТП-3859 ; КНС № 5 Перова

8 с 27.09.2021 23:00 по 28.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 83а, 91; Учительская 3, 5, 7;

9 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Горбуновская 25, 29, 31; Пригородная 45, 49; Просторная 1, 11, 13, 15, 1А, 3, 5, 7, 8, 9; Рассветная 1, 2, 4; Светлая 2, 4, 5, 6, 8

10 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

11 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дружбы 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; Лесная 1, 10, 10аа, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7-1, 8, 9; Радистов 17, 21; Свердлова 29; Опора Дружбы 66, 0; индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3; Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11; ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная; Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная

12 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ильича 101, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Радистов 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радистов проезд 18а; индивидуальный жилой дом Ильича 83-85

13 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 59; Ильича 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; Сибирская 43, 45; Тельмана 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

14 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 101, 103, 105, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 99; Калинина 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85; Котовского 71, 73, 75, 77, 79; Юннатов 1, 2, 3, 4; Дом Калинина 66-68; часть жилого дома,представляющая собой четырехкомнатную квартиру № 1 Калинина 71-73

15 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 13:00 п. Черноисточинск: Береговая 1; Кирова 10, 12, 14, 16а, 4, 8; Чапаева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Наружное освещение ТП-5082 (Чапаева, Кирова) Чапаева; БССС п. Черноисточинск Черноисточинск

16 с 28.09.2021 09:00 по 29.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зеленая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22аа, 23, 25, 27, 29, 5, 6, 9; Космонавтов 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 7, 9, 9аа; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Победы 18, 19, 20, 20аа, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Полевая 10, 16, 21, 3, 8; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9Б; Школьная 15, 17, 17 А, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Советская (Покровка) 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 90, 92, 94, 96; Октябрьская(Покровка) 10, 11, 13, 8, 9; Полевая (Покровское) 11, 12, 2, 20, 5, 6; станция катодной защиты Мира в районе д.2; шкаф управления наружным освещением Советская; Наружное освещение Покровское

17 с 28.09.2021 09:00 по 28.09.2021 16:00 с. Покровское: Садовая 26; Совхозная 19, 26; Советская (Покровка) 104, 106, 118, 120, 122; шкаф управления наружным освещением Советская

18 с 28.09.2021 09:30 по 28.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Кирова 13, 14, 15, 15-2, 15-4, 15-5, 16, 16а, 18, 19, 2, 20, 25, 3, 3а, 5, 7, 9; Коммунальная 2, 4, 4гар; Максима Горького 11, 13, 15Б, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8; Рудянская 1, 12-1, 12-2, 14, 14-2, 16, 18, 1б, 1б-2, 2, 26, 29, 3, 38, 38а, 3А, 4, 40, 42-1, 42-2, 42/2, 7, 8; Семенова 2, 4а; Тагильская 1, 10, 12а, 15, 16, 18А, 20, 22-с, 22-ш, 24, 26, 4, 4а-2, 5, 8; Финансовый 1, 10, 12, 2, 3, 4; жилой дом Кирова 12-14; Дом Кирова 15-4а; нежилое помещение Максима Горького в районе жилого дома № 2; ШУО-0,4кВ от П-1048 ; АЗС №123 Тагильская

19 с 28.09.2021 10:00 по 29.09.2021 12:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; Зеленая 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; Комсомольская 1, 1 Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1б, 2, 2аа, 3, 3Б, 4, 5, 6, 8, 8А, 9; Мира 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59; Садовая 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; Советская 109; Совхозная 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Чапаева 12, 13, 14, 15, 15аа, 17, 18, 19, 20, 21; 8 Марта 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34; Уральская 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47, 49, 51, 53; Советская (Покровка) 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 99; Наружное освещение Покровское

20 с 28.09.2021 10:00 по 28.09.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Гранитная,61-75,42-60,41-59; Висимская,21-28;

21 с 28.09.2021 10:00 по 28.09.2021 11:00 с. Покровское: Садовая 26; Совхозная 19, 21, 26; Советская (Покровка) 104, 106, 118, 120, 122; шкаф управления наружным освещением Советская

22 с 28.09.2021 11:00 по 28.09.2021 12:00 с. Покровское: Максима Горького 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 35, 4, 5, 6, 9; Победы 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Школьная 2, 4; Черниговская 29; Советская (Покровка) 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 25, 32, 36, 4, 6; Земная 1, 2, 2А, 3, 4, 5; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 21+340

23 с 28.09.2021 11:30 по 28.09.2021 12:30 с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Космонавтов 11, 13, 14, 16, 18, 20, 9, 9аа; Победы 20, 21, 22, 23, 24, 26; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 2, 9Б

24 с 28.09.2021 12:00 по 28.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 25; Кольцова 20, 22, 23, 25; Московская 28, 34, 36

25 с 28.09.2021 13:00 по 28.09.2021 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19В, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29В, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 64А, 7, 9, 9А; Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в; Чапаева 100, 102, 106, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 В, 60А, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 72А, 73, 75, 79, 81, 81А, 81а, 83, 85, 87, 89А, 89а, 89б, 93, 94; Фурманова 1, 10, 11, 11 А, 13, 14, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммунистическая 2; Дом Чапаева 106 А; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46; жилой дом Фурманова участок 17; Черноисточинская псих.больница Черноисточинск; Наружное освещение ТП-5083 (Калинина, Чапаева, Фурманова) Фурманова

26 с 28.09.2021 13:00 по 28.09.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Ильича 13, 15, 17, 19, 21, 23; Тельмана 24; магазин Ильича 15 (бывш. кв. 80,81); Магазин "Малышок" Ильича 15 (пл.бывш. кв. 59,60); Магазин "Евромет" Ильича 15 - 100; Продуктовый магазин Ильича 15, кв. 141; Магазин "Дива" Ильича 15-101,102; Фото-магазин "Коника" Ильича 15-20; офис Ильича 15-21; Магазин "9 Островов" Ильича 15-39; магазин промтоваров "Успех" Ильича 15-41,42; м-н "Ваш саквояж" Ильича 15-61,62; встроенное помещение аптеки Ильича 15.кв.1,2; Нежилое помещение Ильича 23/17; Светофор Ильича шк.№9; ПУ-2050 н.о. Орджоникидзе

27 с 28.09.2021 14:00 по 28.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 84, 84а, 86, 88, 88-1; Мира 12, 7, 7-22, 9; Строителей проспект 13, 13-1, 15, 17; Гараж Горошникова 88 (квартал №24); Магазин промтоваров "Ирина" Мира 11-30,31,50; Туристическая фирма "Лав Трэвл" Мира 11-52; Нежилое помещение Строителей проспект 13 (кв.2а, 3,4,21); Магазин "ECCO" Строителей проспект 13-23,24; Магазин промтоваров "Дива" Строителей проспект 13-61

28 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 4, 6, 8; Дружбы народов 1; Академика Павлова 40; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

29 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Носова 88, 92, 94; Трудовая 15а; Штурмовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 5, 6а, 7, 8, 8А, 9; Дом Штурмовая 20 кв.1; Дом Штурмовая 20 кв.2; Дом Штурмовая 27а-1; Дом Штурмовая 27а-2

30 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 1; Зеленая 10а, 11, 12а, 15, 15а, 17, 19, 2, 21, 21аа, 23, 2а, 3, 4, 41 А, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Обороны 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; Хрустальная 7; Квартира Зеленая 10а-2; Квартира Зеленая 6баня

31 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Носова 88, 92, 94; Трудовая 15а; Штурмовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 5, 6а, 7, 8, 8А, 9; Дом Штурмовая 20 кв.1; Дом Штурмовая 20 кв.2; Дом Штурмовая 27а-1; Дом Штурмовая 27а-2

32 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79-1, 81, 83; Гайдара 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167; Калужская 241, 248, 250, 252, 252а; Киевская 229, 231, 233, 235, 237; Котовского 107, 109, 111, 113, 115, 117, 78, 80, 82, 84; Курганская 3, 4, 5, 6, 7; Тобольская 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Круговая 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156; Дом Котовского 105-2

33 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калинина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Луначарского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

34 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 101, 103, 105, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 99; Калинина 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85; Котовского 71, 73, 75, 77, 79; Юннатов 1, 2, 3, 4; Дом Калинина 66-68; часть жилого дома,представляющая собой четырехкомнатную квартиру № 1 Калинина 71-73

35 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Котовского 68, 87, 89, 91, 93, 95; Красноярская 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 7, 9; Омская 1; Салтыкова-Щедрина 42, 44, 48, 50, 52, 54

36 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 13:00 п. Черноисточинск: Береговая 2; Калинина 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8; Кирова 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25Г, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 7, 9; Ленина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5 Б, 55, 5А, 6, 7, 75, 7А, 8, 85, 8А, 9; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 52А; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Фабричная 11, 1б, 3, 4; Чапаева 16; Антоновск 30уч, 4УЧ; 1 Фабричная 1 Л, 10, 1К, 2, 2А, 3, 3А; Шадрина пер. 15А, 16, 7Г; Шадрина 39 Г; 2 Фабричная 1В; нестационарный торговый объект - передвижной трейлер (п. Черноисточинск) Кирова /Тургенева; Дом Кирова 44(2); часть жилого дома в виде трехкомнатной квартиры Кирова 49-кв.1; ЛЭП для электроснабжения СТП25/6/0,4 от существующей опоры №37 ВЛ-6 кВ ф. "Студеный" ; Наружное освещение ТП-5081 (Ленина, Садовая, Кирова, Калинина) Кирова; наружное освещение ТП-5011 Фабричная; ГРП-1 п. Черноисточинск Шадрина пер.

37 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 16:00 с. Покровское: Мира 1-29, 2; Садовая 2-8; Космонавтов 9, 14;

38 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Октябрьская 12, 13, 14, 15, 16, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а; Самотечная 11; Щорса 31, 33, 33а, 35, 37, 41, 41а; АЗС Щорса -Северное шоссе; АЗС Щорса Северное шосе; КНС-32 Щорса

39 с 29.09.2021 09:00 по 29.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Снежная 1, 3, 5, 7

40 с 29.09.2021 10:00 по 29.09.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Ботаническая 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Дачная 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 4, 41, 43, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключики ., 3"А"; Отдыха 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9; Ягодная 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 3а, 4, 8; Окружная 11, 12, 15, 17, 19, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 7; Свердловское шоссе 14 А, 16; Горзеленхоз 1; Связная 1, 11, 11 А, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Старые Ключики 1, 1 Б, 1/1, 1/2, 1/3, 1а, 2, 3/2, 3/4; Вторая Ягодная 3А; 2 Ягодная 1, 2, 3, 4, 6; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 2.1 ТП-2520; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 4.1 ТП-2520; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 4.2 ТП-2520; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.1 ТП-2527; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.2 ТП-2527; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 3.2 ТП-2527; Лыжная база ул. станция Старатель, лыжная база "Ключики"; ШУО-0,4кВ от ТП-2527 Ботаническая /Отдыха; Гараж Ботаническая 20гар; Скважина, освещение Дачная 1 (МОП); дачный дом № 3 литер Б Ключики №3 литер Б; Дачный дом (Старые ключики) Ключики помещение 1 дача 3; скважина нецентрализованного водоснабжения № 16328 Отдыха /дачная пос. Ключики; Светофор ТП-2520 Свердловский тракт Зеленстрой (Суперстрой); нежилое помещение Свердловское шоссе (питомник Горзеленхоза); наружное освещение к ТП-2520 Свердловское шоссе Питомник Горзеленхоз; Линия наружного освещения от ТП-2527(уч-к автодороги от дороги на коллективные сады до п. Старатель) ; К/сад им. Тимирязева Все; Коллективный сад "Радуга" Все; Агробиостанция Ключики; КНС № 27 Красногвардейская; ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения строительного вагончика для строительства автодорожного мостового перехода через нижнетагильский пруд Октябрьский просп; Линия наружного освещения от ТП-2520 Садоводов; КНС-26 Старатель; ТП К/С Старатель-3 Старатель; наружное освещение ТП-2528 Окружная; Автоцентр по продаже автомобилей Свердловское шоссе

41 с 29.09.2021 10:00 по 29.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Мира 52, 54, 56 б; Новострой 31, 33, 35, 37; Октябрьской Революции 55, 57; Циолковского 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 34-2, 36; Салон бытовых услуг Мира 52 (подвал); нежилое помещение Мира 52 бокс №1; гаражный бокс № 2 Мира 52 бокс №2; гаражный бокс № 15 (условно) Мира 52, бокс №15; Торговое помещение Мира 52-кв с 3 по 9; Офис №232/0114 Мира 52/Циолковского,26; Офис Новострой 31-18; РК NTG 071 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.06г Октябрьской Революции 53/Циолковского; РК NTG 005 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Победы напр. "Альфабанка"; РК NTG 095 GGBB Циолковского /Мира; Гараж Циолковского 20-10; Офис Циолковского 28-10,11,14,15; Гараж Циолковского 2а в КНС Водоканал-НТ; Гараж Циолковского 30-22; магазин промышленных товаров Циолковского 34 (бывш. кв. 1); Магазин "Стройматериалы" Циолковского 36-4,17,18,19,20; Магазин "Электрошок" Циолковского 36-48; СКТ № 090 Циолковского 36/53

42 с 29.09.2021 10:00 по 29.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 11, 19, 21, 28, 29, 3, 35, 3а, 47, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; нежилое здание (офис и фруктохранилище) Индустриальная 33 строение 2; РК NTG 017 GGBB Индустриальная Мелькомбинат; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-280 ; н/о ТП-1160 ; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции; распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

43 с 29.09.2021 13:00 по 29.09.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 1, 27, 27А, 3, 4, 5; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 7, 9; Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А; Розы Люксембург 16, 1Б, 2в; Рабоче-Крестьянская 1; Пролетарская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2, 2 Л, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8, 8А, 9; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В; котельная (п. Висимо-Уткинск) Ленина (возле дома 1); Дом Пролетарская 1а кв.1; Скважина Пролетарская 37скв.; Дом Пролетарская 9 кв. 3; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г.Нижний Тагил-п.В-Уткинск - д.У-Утка км 61+416; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина

44 с 29.09.2021 23:00 по 30.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Пархоменко 44

45 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Волгодонская 27, 29; Забойщиков 25, 27, 29, 31; Мраморная 75; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 94, 96, 98; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

46 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

47 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108А, 109, 109а, 110а, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 118а, 119, 120, 121, 122, 122а, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 144а, 146а, 93, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Гараж Верескова 130гар.; индивидуальный жилой дом Верескова 135 А; ШР-15 Верескова опора № 36

48 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87; Пролетарская 53, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 83; индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81

49 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Тупиковая 10А; Раздельная 17, 17 а, 18, 19, 20, 21, 21А; Вешний переулок 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Верховая 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Росный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; пер. Сенной 7

50 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большевистская 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Константина Заслонова 101, 103, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 77; Монтажников 36, 37, 42, 43; 1-ая Линия 39, 43; Героев труда 57, 59

51 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Лозовая 14, 16, 25, 29, 33, 34, 35, 35а, 36; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня

52 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 10; Кизеловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Парашютная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31-1, 31-2, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 Б, 48а, 50, 52, 54, 56, 58

53 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

54 с 30.09.2021 09:00 по 30.09.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Высотная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Серебрянский тракт 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 38, 38а, 38б; Дом Серебрянский тракт 116-1; Дом Серебрянский тракт 116-2; Квартира Серебрянский тракт 134-1; Квартира Серебрянский тракт 134-2; н/о ТП-1513 ; ТП 6/0,4 кВ для эл.сн. асфальтового завода Серебрянский тракт

55 с 30.09.2021 09:30 по 30.09.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Гаева 65, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94а, 96, 96а, 96б, 98; Коммуны 116, 99; Павлика Морозова 51; Тихий 9а

56 с 30.09.2021 10:00 по 30.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 61; Энтузиастов 30, 40, 42, 42а; Магазин Энтузиастов 30, кв.2;

57 с 30.09.2021 10:00 по 30.09.2021 16:00 д. Усть-Утка: Советская 28, 28 А; Тагильская 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Водокачка п.Усть-Утка

58 с 30.09.2021 13:30 по 30.09.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лисогорская 15а, 21а; Ударная 22Б; Дом Гаева 11гар; реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе

59 с 30.09.2021 13:30 по 30.09.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Новаторов 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 152а, 153, 155, 157; Совхозная 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134

60 с 30.09.2021 15:00 по 30.09.2021 16:00 п. Евстюниха: Городская 1, 1-А, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лайская 10, 2-Б, 2А, 4, 6, 8, 8 А; Мостовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Напольная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 3-Н, 5, 7, 7/1, 7/3, 7А, 9; Дом Городская 1-Б огород; Дом Лайская 11тракт; Дом Лайская 1тракт; Скважина Мостовая 12/скв; Дом Напольная 7 огород

61 с 30.09.2021 23:00 по 01.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 25, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32-3, 32а, 34, 34-1, 34-2, 34а, 36, 36-2; Дзержинского 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65; Коминтерна 48, 50, 50а, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68; Ленинградский проспект 39, 41, 41-2, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 57-2, 59, 61, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75-4; Мира 21; Тимирязева 52, 54, 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84; Энтузиастов 15, 17, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 46 а, 46А, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а; Реклама Вагоностроителей - Дзержинского ( у к/т Россия); Реклама Вагоностроителей 26 - Дзержинского; Реклама Вагоностроителей 26а - ул. Дзерж.., 47 ( к/т Россия); Магазин Вагоностроителей 28 - 3,4; Магазин "Лимпопо" Вагоностроителей 28-19,20; Турагентство Вагоностроителей 28-39; магазин "Промышленные товары" Вагоностроителей 32 (бывш. кв. 16); Магазин "Ученик" Вагоностроителей 32, кв.10,11; Магазин "Золотая антилопа" Вагоностроителей 32-1,2; магазин пром. товаров Вагоностроителей 32-15; магазин " Садовод" Вагоностроителей 32-17; Магазин - ателье "Метелица" Вагоностроителей 34(пл.бывш кв № 16,17,20); Магазин Головные уборы "Виола" Вагоностроителей 34-10; Магазин "Мадина" Вагоностроителей 34-11; Магазин Вагоностроителей 36-12; Рекламная конструкция Вагоностроителей 45 м-н "Зенит"; Реклама Вагоностроителей у дома № 2; Реклама Вагоностроителей у дома № 23; Реклама Вагоностроителей у дома № 28; Магазин "Оазис" Дзержинского 48-2,3,1; Ломбард Дзержинского 48-22; магазин Дзержинского 48-42; Салон-парикмахерская Дзержинского 48-61,62; Магазин промышленных товаров Дзержинского 48-63; офис Дзержинского 50 (пл.бывш.кв.№2); М-н одежды "Sergeant" Дзержинского 50-22; Магазин "Алладин" Дзержинского 50-23,24; Магазин Дзержинского 51-55; Магазин "Пивко на разлив" Дзержинского 61 (кв. 63,64); Магазин "Двери" Дзержинского 61-42; Блинная Дзержинского 63 (кв.22,3,4); нежилое офисное помещение Дзержинского 65 (подвал); РСПД Коминтерна /Тимирязева, 61/56; Спортивное помещение Коминтерна 58 (1 этаж); светофорный объект Т7 Коминтерна 59 (МБОУ СОШ № 77); Офисное помещение Коминтерна 64, кв.12; Монтажная будка Коминтерна 68,52,55; Магазин "Мастер плюс" Ленинградский проспект 39 - 41,42,43; Нежилое помещение Ленинградский проспект 39 кв. 23,24; Нотариальная контора Ленинградский проспект 39-2,1; Офис Ленинградский проспект 41-16,25; Агентство недвижимости Ленинградский проспект 41-26; Магазин "Джинсовый мир" Ленинградский проспект 41-27; нежилое помещение Ленинградский проспект 55 (площадь бывших квартир 25, 26, 27); нежилое помещение Ленинградский проспект 57 пом.1026; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57, кв.15; Парикмахерская Ленинградский проспект 57-13; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57-25; магазин "Экстази" Ленинградский проспект 57-27; Магазин "Флэш" Ленинградский проспект 61-27; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3; Магазин "Татьяна" Ленинградский проспект 75-25; Агенство недвижимости "Урал - НТ" Энтузиастов 25-63; Магазин Энтузиастов 30, кв.2; Офис Энтузиастов 35, 1 эт, № 110; Гаражные боксы (20 шт) Энтузиастов 42-46; наружное освещение ТП-2064 ; наружное освещение ТП-2016 ; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2061 Дзержинского; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2063 Дзержинского; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2015 Тимирязева

62 с 01.10.2021 09:00 по 01.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 57, 59А, 61; АГЗС Балакинская; базовая станция сотовой связи "Балакинская NEW" Балакинская

63 с 01.10.2021 09:00 по 01.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Красных Зорь 3, 5; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5

64 с 01.10.2021 11:00 по 01.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Бригадная 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 162а, 164, 166, 168, 170, 172; Дальневосточная 11, 12, 13, 14

65 с 01.10.2021 13:30 по 01.10.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 54; Садовая 101, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2

66 с 01.10.2021 15:00 по 01.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 21, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 16, 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

67 с 02.10.2021 10:00 по 02.10.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 11, 21, 28, 3а, 47; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; производственная база Индустриальная

68 с 03.10.2021 23:00 по 04.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Космонавтов 29, 29а, 29б, 31а; Красноармейская 143, 143А, 143а, 145, 147, 149, 151; Удаленный блок станции (УБ-12) Космонавтов (в р-не жил. дома 29б); нежилое помещение Космонавтов 29 А-1001; Магазин Космонавтов 29-19,20; Магазин продовольствен. товаров Космонавтов 29-34; магазин Космонавтов 29А (пл. бывш кв.36); Магазин "EMEX" Космонавтов 29а (б.кв.34); магазин промтоваров Космонавтов 29а-19; нежилое помещение Красноармейская 143 А; магазин продовольственный Красноармейская 143а (бывш. кв. 21)

69 с 04.10.2021 08:00 по 04.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кушвинская 11, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 5, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Студеная 4, 6; Школьный переулок 22, 23, 24, 26

70 с 04.10.2021 08:00 по 04.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Новострой 24; распределительный щит для реконструкции автодорог общего пользования Серова

71 с 04.10.2021 08:00 по 04.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

72 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 114, 116, 138, 140; Калужская 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 138, 153, 156, 158, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Урожайная 109, 136; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина

73 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 228; Киевская 197, 197а, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 213А, 215, 217

74 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 74 А; Киевская 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 71; Советская 62

75 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79; Урожайная 51, 64а

76 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большевистская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Константина Заслонова 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51

77 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ежовая 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Калужская 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 192а; Киевская 147, 147А, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179г; Туманная 1; Автостоянка Киевская (р-н дамбы р. Ежовая)

78 с 04.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Сибирская 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9

79 с 04.10.2021 09:00 по 04.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Металлургов 17 А, 46; гаражный бокс Металлургов литер А 1

80 с 04.10.2021 09:30 по 15.10.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

81 с 04.10.2021 10:00 по 04.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Большевистская 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Дальняя 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Зеленстроевский проезд 1, 2, 2гар, 3, 5; Кондукторская 12, 7; Константина Заслонова 101, 103, 37, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 94-1, 95, 96, 98; Минская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 36, 37, 42, 43, 48, 54, 59, 60; Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Садоводов 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 11, 110, 111, 12, 13, 138, 14, 140, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 1, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 11, 110, 111, 112, 12, 120, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б, 99, 99А; Степная 93; Сцепщиков 15; Узкая 17, 30, 32, 39, 41, 43, 44, 49, 51; 1-ая Линия 39, 43; Героев труда 57, 59; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 8, 9; Гараж Локомотивная 69гар; Гараж Локомотивная 80гар; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2550 Монтажников Садоводов, Зеленстроевская; магазин продовольственных товаров Монтажников на пересечении с ул. Садоводов; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар; Наружное освещение ТП-2530 ; Наружное освещение ТП-2526 ; Наружное освещение ТП-2536 ; Наружное освещение ТП-2529 ; Автосервис Садоводов

82 с 04.10.2021 11:00 по 04.10.2021 12:00 п. Черноисточинск: Ударная 1, 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 14А, 14а, 15, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 8, 9

83 с 04.10.2021 13:30 по 04.10.2021 14:30 п. Чауж: Солнечная 30, 4, 5А, 6

84 с 04.10.2021 15:00 по 04.10.2021 23:00 г. Нижний Тагил: Береговая 63, 65, 66, 68, 68А, 71, 73, 73а, 8; Болотникова 9; Городская 1, 1-А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 27а, 28, 3, 30, 31, 32, 32-А, 33/1, 34, 3а, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Евстюнинская 1, 10, 104, 11, 12, 13, 2, 3, 3-С, 4, 5, 6, 61, 63, 7, 8, 8-А, 84, 9; Железнодорожная 10, 12, 12А, 12Б, 14/1, 16, 2 А, 25, 3, 33, 34, 5, 6, 7, 7а; Лайская 10, 16а, 2-Б, 2А, 4, 6, 8, 8 А; Мостовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Напольная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 3-Н, 5, 7, 7/1, 7/3, 76, 78, 7А, 80 Б, 80 В, 80/3, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 97/1, 97/2; Полевая 1, 11, 11а, 11б, 12, 14а, 15, 2, 21, 3, 4, 52, 7, 8, 9, 9а; Северный пер 12; Железнодорожников 16, 27, 29, 42, 5, 53, 59; пер. Западный 20, 3, 4, 44, 45а, 49, 5, 52, 53, 54, 58, 72; Лайский тракт 11; Дом Городская 1-Б огород; Дом Городская 17огор; Дом Городская 19огор; Дом Городская 30-А/о; Дом Городская 30-Б/о; Дом Городская 31/ч.с; Дом Городская 31Аог; Дом Городская 33/3ог; Дом Городская 40 огор; Дом Городская 47/ог; Дом Городская 6/17ог; Огород Городская 6/9 огород; Дом Евстюнинская 1/2ог; Дом Евстюнинская 102огор; Дом Евстюнинская 94А огород; жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная 1 кв. 2; Дом Лайская 11тракт; Дом Лайская 1тракт; Скважина Мостовая 12/скв; Дом Напольная 50/огор; Дом Напольная 7 огород; Дом Напольная 72/огород; Дом Напольная 74/2ог; Квартира Напольная 74/3 ог; Дом Напольная 79/ог; Дом Напольная 81Б/огор; Дом Напольная 88/баня; Квартира Напольная 93огор; Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв.1; Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв.2; жилой дом (п. Волчёвка) пер. Западный переулок, 20; ЛЭП -0,4 кВ для электроснабжения установки катодной защиты Волчовский магистр.газопровода СРТО-Урал II 159 км (691-870); ШУО-0,4кВ от ТП-1535 Городская; таксофон (п. Волчевка) Железнодорожная; жилой дом п. Волчевка Железнодорожная; жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная; ЛЭП-6кВ, СТП25/6/0,4 для наружного освещения п. Волчевка, в границах населенного пункта; индивидуальный жилой дом п. Волчевка, в границах населенного пункта

85 с 05.10.2021 08:00 по 05.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коммуны 1, 10, 10-2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9; Рабочая 1, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 2а, 34; жилой дом Коммуны 6 гараж

86 с 05.10.2021 08:00 по 05.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бригадная 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52а, 54; Летная 1; Фотеевская 3

87 с 05.10.2021 08:00 по 05.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коммунальная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5; Промышленный 31; Семенова 11, 13, 15, 17-1, 17-2, 19, 23, 25, 27, 27а, 3, 30, 30а, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 7

88 с 05.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 133А, 135; Салтыкова-Щедрина 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Круговая 132, 134, 136, 138, 140, 142

89 с 05.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ежовая 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Калужская 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 192а; Киевская 147, 147А, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179г; Туманная 1; Автостоянка Киевская (р-н дамбы р. Ежовая)

90 с 05.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 148; Калужская 103, 121, 125, 129, 131, 132, 133, 140, 155, 97; Урожайная 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160

91 с 05.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Локомотивная 110; Минская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 54; Смоленская 79; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар

92 с 05.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Локомотивная 110; Минская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 54; Смоленская 79; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар

93 с 05.10.2021 09:00 по 05.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Добролюбова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Калинина 23, 25; Котовского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 8; Новоселов 2; Добролюбова проезд 1, 2, 3, 4, 6, 7; Гаражи (27 шт.) Луначарского

94 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 150а; Верескова 137, 139, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2

95 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Красногвардейская 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1039 ; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

96 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71; Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46, 54, 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 11, 13, 19, 21, 23, 31, 31а, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60б, 9; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 52, 52а, 53, 57, 59, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Садовая 101, 103, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2, 99; Студеная 4, 6; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Менделеева проезд 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1027 ; н/о ТП-1039 ; н/о ТП-1041 ; н/о ТП-1047 ; н/о ТП-1050 ; ГРП-18 Чехова/ Компасная; АЗС № 3 Красногвардейская; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

97 с 05.10.2021 09:30 по 05.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Береговая 1 а; Горбуновская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36а, 38, 4, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 8; Радужная 1, 2, 3, 4, 5

98 с 05.10.2021 13:30 по 05.10.2021 15:00 п. Висим: Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9

99 с 06.10.2021 08:00 по 06.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Семенова 10/1, 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 24а, 26а, 26аа, 4, 5, 6, 8; Сурикова проезд 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 17, 19, 21, 23, 25, 25-2, 27, 29-2, 29-4, 29а, 31-3, 33-2, 39; Финансовый 24, 26, 26а, 5, 7, 8; катодная станция Красногвардейская на территории котельной УПИ; Дом Семенова 24/2верх2; Дом Семенова 24/2низ2; Дом Тагильская 29/31

100 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 1, 13, 15, 15б, 17, 19, 21а, 23, 25/2, 25а, 31, 31а, 35а, 37, 5, 9

101 с 06.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65; Дружбы 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; Радистов проезд 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Свердлова 70, 79, 81, 83; Гараж Глеба Успенского 65гар

102 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Грузчиков 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 35, 37, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Шамотная 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шаумяна 31, 31 а, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46; частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков, 2

103 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Мурманская 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; Отечественная 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

104 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 153, 157, 159, 161

105 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алябьева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Волгодонская 64, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80; Волочаевская 18а, 20, 20 А, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48; Лермонтова 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72; Пермская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; Тропинина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Задорожная 10, 11, 12, 15, 21, 6, 9; 1-ая Задорожная 3; нежилое здание ( гаражный бокс) Волгодонская в районе жилого дома № 63

106 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Брусничная 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38; Вишневая 43

107 с 06.10.2021 09:00 по 06.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 13, 15, 17, 19, 1Б, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 5, 7, 9

108 с 06.10.2021 09:30 по 07.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 73/1, 75, 77, 79; Пригородная 37, 39, 47А, 47а

109 с 06.10.2021 10:00 по 06.10.2021 15:30 п. Висимо-Уткинск: Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8А; Розы Люксембург 1Б

110 с 06.10.2021 13:00 по 06.10.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; Строителей проспект 1, 1 А, 1А, 1а, 3, 5, 5-62, 7; Строителей 1А; Магазин промтоваров Горошникова 70 (кв.2); Офис "Пять звезд" Горошникова 70-62; магазин промышленных товаров Горошникова 72 (цокольный этаж); Магазин Горошникова 76-48; нежилое помещение/киноцентр Ленина 57/Строителей, 2; офис Строителей проспект 1 (бывш. ж/д кассы); Офис Строителей проспект 1а-21; нежилое помещение Строителей проспект 5 (бывш. кв. 19); Магазин промтоваров "Презент" Строителей проспект 5-42,6А; Магазин "Лидер" Строителей проспект 5-59,60;

111 с 06.10.2021 23:00 по 07.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: 9 Января 1, 2; Бирюзовая 12, 10, 8; Зимняя 27 (БССС)

112 с 07.10.2021 08:00 по 07.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Союзная 19, 19а, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55

113 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

114 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авиационная 1, 2, 4; Маяковского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чайковского 67

115 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 133А, 135; Салтыкова-Щедрина 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Круговая 132, 134, 136, 138, 140, 142

116 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Березовая 63, 65; Боровая 14, 20, 9; Кедровая 19, 21, 23, 25, 31; Коксовая 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56; Проезжая 44, 54, 54А, 58; Самолетная 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сульфатная 15, 17, 21, 3, 5

117 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 57; Ильича 44, 44г, 46, 48, 48Г, 50, 52, 54, 54г, 56, 60, 60А, 62, 64, 66, 68

118 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

119 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

120 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 24, 26, 38; Индивидуальная 4, 6; Минина 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Черноморская 1, 13, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66; Чернышевского 13, 15, 17, 19, 25, 27, 27 А, 34, 36, 38, 40, 5, 9; нежилое здание (гараж) Огнеупорная 48в, корпус 1; МКД Черноморская 13/10; СКТ-075 Черноморская 13/10; жилой дом Черноморская 64/32; Дом Чернышевского 21/39; ТП-3648 ; ГСК Чернышевского

121 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Джапаридзе 23; Землячки 52; Керамиков 29, 31; Хохрякова 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 61; Шаумяна 23, 25, 32; Дом Шаумяна 27/36; Дом Шаумяна 30/31; Дом Шаумяна 34/38

122 с 07.10.2021 09:00 по 07.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Керамиков 68, 70, 72, 72а, 76; Софьи Перовской 24; Шамотная 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36; Шаумяна 52, 54, 56, 58, 60, 62

123 с 07.10.2021 09:30 по 07.10.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Тупиковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

124 с 07.10.2021 10:00 по 07.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Черных 18, 20В, 20В.; РК NTG 073 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Фрунзе 15/Аганичева

125 с 07.10.2021 11:00 по 07.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Челюскинцев 31, 39-2; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

126 с 07.10.2021 13:30 по 07.10.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Глинки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Крайняя 22А, 4; Фотеевская 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 40а, 42, 42 а, 44, 46, 48, 50

127 с 07.10.2021 15:00 по 07.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Соревнования 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16а, 19а, 20, 21, 22б, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 3 а, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 7, 8, 9; жилой дом Соревнования 2 литер Б

128 с 07.10.2021 23:00 по 07.10.2021 23:30 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 32, 32-3, 32а, 34, 34-1, 34-2, 34а, 36, 36-2; Дзержинского 53, 55, 61, 63, 65; Коминтерна 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68; Ленинградский проспект 39, 41, 41-2, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 57-2, 59, 61, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75-4; Мира 21; Тимирязева 52, 54, 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84; Энтузиастов 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 46 а, 46А, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а; магазин "Промышленные товары" Вагоностроителей 32 (бывш. кв. 16); Магазин "Ученик" Вагоностроителей 32, кв.10,11; Магазин "Золотая антилопа" Вагоностроителей 32-1,2; магазин пром. товаров Вагоностроителей 32-15; магазин " Садовод" Вагоностроителей 32-17; Магазин - ателье "Метелица" Вагоностроителей 34(пл.бывш кв № 16,17,20); Магазин Головные уборы "Виола" Вагоностроителей 34-10; Магазин "Мадина" Вагоностроителей 34-11; Магазин Вагоностроителей 36-12; Магазин "Пивко на разлив" Дзержинского 61 (кв. 63,64); Магазин "Двери" Дзержинского 61-42; Блинная Дзержинского 63 (кв.22,3,4); нежилое офисное помещение Дзержинского 65 (подвал); РСПД Коминтерна /Тимирязева, 61/56; Спортивное помещение Коминтерна 58 (1 этаж); светофорный объект Т7 Коминтерна 59 (МБОУ СОШ № 77); Офисное помещение Коминтерна 64, кв.12; Монтажная будка Коминтерна 68,52,55; Магазин "Мастер плюс" Ленинградский проспект 39 - 41,42,43; Нежилое помещение Ленинградский проспект 39 кв. 23,24; Нотариальная контора Ленинградский проспект 39-2,1; Офис Ленинградский проспект 41-16,25; Агентство недвижимости Ленинградский проспект 41-26; Магазин "Джинсовый мир" Ленинградский проспект 41-27; нежилое помещение Ленинградский проспект 55 (площадь бывших квартир 25, 26, 27); нежилое помещение Ленинградский проспект 57 пом.1026; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57, кв.15; Парикмахерская Ленинградский проспект 57-13; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57-25; магазин "Экстази" Ленинградский проспект 57-27; Магазин "Флэш" Ленинградский проспект 61-27; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3; Магазин "Татьяна" Ленинградский проспект 75-25; Магазин Энтузиастов 30, кв.2; Офис Энтузиастов 35, 1 эт, № 110; Гаражные боксы (20 шт) Энтузиастов 42-46; наружное освещение ТП-2016 ; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2061 Дзержинского; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2015 Тимирязева

129 с 08.10.2021 00:00 по 12.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 5а, 5б, 7, 77а, 9; Энтузиастов 10, 10а, 12, 14, 16; Юности 12; медико-диагностический центр Окунева /Энтузиастов; Аптека Энтузиастов 12-62,63,64; наружное освещение ТРП-2001 ; Тепловая насосная станция №27 Володарского

130 с 08.10.2021 09:30 по 08.10.2021 15:30 г. Нижний Тагил: 2 Запрудная 1, 1 Б, 11, 13, 15, 17, 3, 4Б, 5, 7А, 8, 9; 1 Запрудная 1, 2, 3, 4, 5; Дом 1 Запрудная шлагб

131 с 08.10.2021 09:30 по 08.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 57а (Пансионат "Тагильский")

132 с 08.10.2021 09:30 по 08.10.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Кирпичная 21, 23, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50; Луговая 26, 33; Северная 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

133 с 08.10.2021 10:00 по 08.10.2021 15:00 п. Висим: Розы Люксембург 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 33, 35, 6

134 с 08.10.2021 11:00 по 08.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Захарова 10; Киоск "Пресса" Захарова 10

135 с 08.10.2021 13:00 по 08.10.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Геодезистов 1, 10, 13, 5, 7, 9; Краснознаменная 100, 102, 102А, 102б, 104, 104б, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 94 В, 94/1, 94/2, 98, 98а, 98б; Геодезистов проезд 14, 2, 3, 4, 6

136 с 08.10.2021 14:30 по 08.10.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Дальневосточная 15; Камышовая 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Куйбышева 3, 5, 6; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103

137 с 10.10.2021 23:00 по 11.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 40, 44, 46, 48; Выйская 29, 31, 33; ШУО-0,4кВ от ТП-1462 Верхняя Черепанова / Выйская

138 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бауманская 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2-4, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 46, 48, 50, 6, 7А, 8, 9; Кленовая 13, 5а; Полуденская 1, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 3, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 5, 50; Проходчиков 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; Хрустальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19/1, 19/2, 2, 21, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Квартира Кленовая 9/11-1; УКЗ (ул. Кленовая) Кленовая; строительство газовой котельной Кленовая; Повысительная насос.станция №20 (п.В.Черемшанка) Полуденская; Н/о ТП-516 В.Черемшанка

139 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 52А, 52а, 56; Огнеупорная 60, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86; Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112

140 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 45А; Дарвина 35, 37, 39; Керамиков 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; Хохрякова 58, 62, 65, 67, 69, 71, 73; Широкая 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9; Гараж Балакинская на территории ГЭК "Мебельщик"; площадка для обучения вождению курсантов автошколы Балакинская

141 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дарвина 29, 30; Керамиков 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 4, 9; Хохрякова 54; Светофорный объект (вводное устройство) Балакинская -Черноморская

142 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 4Г, 4а, 50, 52, 6, 8

143 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Урожайная 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; светофорный объект Алтайская -Юности; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203)

144 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Урожайная 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; светофорный объект Алтайская -Юности; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203)

145 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коксовая 23, 25, 27, 29, 31, 33; Полевая 16, 16аа, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Сосновая 15а; Сухоложская 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

146 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9; Сиреневый бульвар 47, 49, 53, 55, 57; Малиновая 10, 11, 15, 9; дачный дом Рябиновая участок 10

147 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коксовая 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2А, 2а, 3, 5, 7, 9; Краснофлотская 2, 3, 9; Советская 3, 4, 5, 6, 7, 9; Цементная 2; Сухоложская 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9

148 с 11.10.2021 09:00 по 11.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г; Котовского 101, 103; Омская 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

149 с 11.10.2021 10:00 по 11.10.2021 16:00 п. Висим: Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

150 с 11.10.2021 10:00 по 11.10.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 33, 46, 52, 59; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 21; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 26, 55, 58; Трудовая 110; ВЛ-6кВ для электроснабжения садоводческого товарищества р-он р. Леба, Пригор. р-на; Гараж Носова 161 гараж; Повысит.насосная станция №28 Носова в районе здания № 194Б; нежилое здание (магазин в СНТ №15) (НЕТ) СНТ № 15; шкаф управления н.о. от ТП-4528 Свердловская область , г.Н-Тагил, западный подъезд от км 139+970 а/д г.Екатеринбург-Н-Тагил-Серов; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова

151 с 11.10.2021 12:00 по 11.10.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 23; АГНКС-2 (резерв) Восточное шоссе; АЗС № 4 Восточное шоссе

152 с 11.10.2021 13:30 по 11.10.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Бригадная 69а, 69н, 71, 73, 77, 94; Рябиновая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 17а, 19

153 с 11.10.2021 15:00 по 11.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 52; Фрунзе 42А

154 с 11.10.2021 21:00 по 12.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кольцова 10, 11, 3, 5, 6, 6-1, 9-1, 9-2; Московская 1, 10, 1А, 3, 4, 5, 6, 6а; Пиритная 19, 23, 27а, 28, 29, 31а, 33, 35; Ульяновская 17; Чаплыгина 26, 27, 29-1, 29-2, 30, 32, 34

155 с 11.10.2021 23:00 по 12.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 40, 42, 46, 48; Выйская 27, 29, 31, 33, 54; аптека Выйская 29 (кв.53); Стоматологический салон Выйская 31 (пл. бывш.кв. 21,22,3,23,2); Гараж Липовый тракт 7 бокс №8; Светофор "Оптовый рынок" Выйская

156 с 12.10.2021 00:00 по 13.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Каспийская 23, 23а, 23б, 27, 27а;

157 с 12.10.2021 09:00 по 20.10.2021 18:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл.Пригородный р-он; Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка" от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь "Северянка" от ТП- 2010 Покровское

158 с 12.10.2021 09:00 по 13.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

159 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Бурщиков 3, 3А, 4, 6; Городская 27а, 31, 32, 32-А, 33/1; Евстюнинская 104, 61, 63, 84; Кленовая 1, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6; Напольная 76, 78, 80 Б, 80 В, 80/3, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 97/1, 97/2; Проходчиков 1, 3, 5; В.Черемшанка 13б, 14б; Дом Городская 30-А/о; Дом Городская 30-Б/о; Дом Городская 31/ч.с; Дом Городская 31Аог; Дом Городская 33/3ог; Дом Городская 47/ог; Дом Городская 6/17ог; Огород Городская 6/9 огород; Дом Евстюнинская 102огор; Дом Кленовая 1/3-1; Гараж Кленовая 16а гар; Квартира Кленовая 5/7-2; Дом Напольная 50/огор; Дом Напольная 72/огород; Дом Напольная 74/2ог; Квартира Напольная 74/3 ог; Дом Напольная 79/ог; Дом Напольная 81Б/огор; Дом Напольная 88/баня; Квартира Напольная 93огор

160 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 40; магазин промышленных товаров Вагоностроителей 40 (бывш. кв. 62, 71, 72); ГРП-30 Вагоностроителей 40,44; Катодная защита Вагоностроителей район ж/д № 40

161 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 122, 124; Магазин "Лидер" Пархоменко 124-1,2,3,6; Салон красоты Пархоменко 124-16,17; Магазин "Золушка" Пархоменко 124-18,31; Магазин промтоваров Пархоменко 124-32,33; Магазин "Лидер" Пархоменко 124-46,47,48

162 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Цветочная 1, 2, 4, 5, 6, 8; Сиреневый бульвар 13, 15, 17, 19, 21, 23

163 с 12.10.2021 09:00 по 12.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Комсомольская 17; Пушкина 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62; Советская 70А; Чапаева 11, 11а; Школьная 11, 9; Симбирская 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 4, 4 А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 70а, 77, 79, 81, 83; базовая станция сотовой связи Пушкина /Уральская

164 с 12.10.2021 09:30 по 12.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Заречная 113, 83А, 85А, 89 Б; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

165 с 12.10.2021 09:30 по 12.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 33, 41; 3 Декабрьская 29, 47; Баранчинская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Декабрьская 37; Заречная 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 120а, 121, 122А, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 135, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 3а, 4 А, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 74а, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 84а, 85, 85А, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 88б, 89, 89 Б, 89а, 9, 90, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 97, 98, 98аа, 99; Зеленая 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21аа, 22, 22а, 22б, 22г, 23, 24, 24а, 24в, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 41 А, 41а, 43, 45, 47, 47 А, 4а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 6а, 7, 8, 9; Кирпичная 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Литейщиков 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Луговая 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 73-2; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79; Осенняя 1, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 24, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Свободы 10; Тракторная 11, 12; Хрустальная 7; Электриков 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Привольная 6; Вербная 8; Квартира Заречная 115/1; Жилой дом Заречная 115/2; Гараж Заречная 33гар; Гараж Заречная 38гар; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Заречная в районе д.93; Квартира Зеленая 10а-2; гараж Зеленая 45 гараж; Квартира Зеленая 6баня; н/о ТП-1005 Осенняя -Некрасова-Свободы; Гараж Осенняя 12гараж; Дом Полярная 53баня; н/о ТП-1008 ; н/о ТП-1055 ; н/о ТП-1087А

166 с 12.10.2021 09:30 по 14.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Гаева 121; Декабристов 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 90, 92; Союзная 41, 54; Торфяная 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

167 с 12.10.2021 10:00 по 12.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: КНС-8 а 9 посёлок

168 с 12.10.2021 11:30 по 12.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Жданова 3, 5, 7, 9; Московская 9; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 5, 8; Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 9; Пушкина 1, 3, 5, 7; Сланцевая 1, 13А, 13а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Ульяновская 27, 29, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Чаплыгина 1, 13, 17, 21, 21/4, 3, 5, 7, 9; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; Ярославская 10, 1а, 2а, 6, 8; Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная; светофорный объект Ульяновская -Сланцевая; Гаражи Жданова; ШУО-0,4 кВ от ТП-3817 Чаплыгина; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато