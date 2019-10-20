С 21 октября в Нижнем Тагиле изменится расписание движения трамваев

С понедельника, 21 октября, в связи с ухудшением погодных условий МУП «Тагильский трамвай» досрочно вводит зимнее расписание движения. Расписание движения по всем маршрутам на рабочий день опубликовано на официальном сайте предприятия, расписание на выходной день появится в ближайшие дни. График работы утренних дежурных поездов, курсирующих с 3:40 до 5:40 по основным направлениям, не изменяется.

Напоминаем, что увидеть местоположение обычных и низкопольных (обозначены индексом «Н») вагонов любого маршрута в режиме реального времени можно с помощью сервиса «Трамвай на карте»: http://tagiltram.ru/map.