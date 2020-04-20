С 21 апреля все билеты на пригородные и междугородние автобусные маршруты в Свердловской области будут продаваться только при наличии паспорта

С 21 апреля купить билет на автобус пригородного и междугороднего сообщения на автовокзале Нижнего Тагила можно только по паспорту. Такое объявление появилось на сайте тагильского автовокзала. Как рассказал ИА «Все новости» начальник подразделения Вячеслав Эйвазов, такая мера вводится после инцидента в посёлке Арти, где у пассажирки, ехавшей в этот населённый пункт рейсовым автобусом, заподозрили коронавирус.

«У нас случился неприятный инцидент. Женщина купила билет до посёлка Арти. А потом у неё было подозрение на коронавирус. В итоге разыскивали всех 19 пассажиров этого рейса. Это сложно сделать, не зная места жительства. Поэтому губернатор подписал указ об обязательном оформлении проезда с предъявлением паспорта», — рассказал изданию начальник Нижнетагильского автовокзала.

При этом Эйвазов отметил, что кассиры при оформлении билета будут вносить в базу данных адрес пассажира, чтобы в случае необходимости установить его местонахождение.