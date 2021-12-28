С 2022 года в Свердловской области стартует бесплатная реабилитация для детей-инвалидов

В 2022 году в Свердловской и Тюменской областях правительство запустит пилотный проект по реабилитации и абилитации детей-инвалидов с 4 до 17 лет включительно. Оплачивать эти услуги нужно будет с помощью электронных сертификатов. Соответствующее постановление подписал премьер-минист РФ Михаил Мишустин.

Ранее электронный сертификат могли получить инвалиды, для которых программой реабилитации предусмотрено выделение соответствующих технических средств. Сейчас с помощью сертификата можно будет оплатить реабилитацию в спецучреждениях, питание и проживание и пациентов, и их сопровождающих. Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации, в том числе на личном транспорте.

Как сообщается в документе, проект продлится с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 года. С начала 2022 года Минтруд, Фонд социального страхования, Федеральное казначейство и власти пилотных регионов проведут организационные мероприятия, а с 2 июня 2022 года начнётся реабилитация с помощью электронного сертификата. Услуги будут оказываться в местных и федеральных реабилитационных центрах.

После окончания проекта правительство России оценит результаты и станет известно, получит ли эта программа широкое распространение.