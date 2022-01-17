С 2022 года в России увеличится минимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин

В России с 2022 года минимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин вырос и теперь составляет 63 932 рубля. Максимальная сумма «декретных» составит 360 164 рубля, сообщает Фонд соцстрахования. При осложнённых родах женщине выплатят минимум 71 238 рублей, максимум — 401 325 рублей.

Если у женщины родится сразу не один ребёнок, то минимальный размер пособия составит 88 592 рубля, а максимальная сумма будет равняться 499 084 рублям. Для неработающих до родов матерей размер выплаты останется равным МРОТ — 13 890 рублей.

Максимальный размер пособия увеличился за счёт ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.