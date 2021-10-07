С 2022 года тагильчане смогут получить социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги

С 2022 года граждане смогут получать социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций, имели в качестве основного вида деятельности физическую культуру и спорт, а в их штате должны работать сотрудники с профильным образованием не ниже среднего профессионального. Также организации не должны состоять в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области утвердило порядок формирования такого перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории Свердловской области, приказ вступил в силу 1 октября 2021 года.

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13 процентов, что не должно превышать 15,6 тысячи рублей.

Физкультурно-спортивным организациям и индивидуальным предпринимателям в целях включения в перечень организаций необходимо в срок не позднее 15 октября 2021 года представить в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области (по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 383) документы, подтверждающие соответствие критериям (указаны в порядке).

Все вопросы по порядку формирования перечня организаций и ИП, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, можно уточнить в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области по телефону: 8 (343) 312-00-16 (доб. 15), Герасименко Пётр Викторович.