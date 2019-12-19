С 2020 года владельцев автомобилей с нечитаемыми VIN-номерами обяжут наносить на кузов полицейскую маркировку

С 1 января 2020 года автовладельцы в России будут должны за свой счёт наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму машин, если идентификационные номера не читаются из-за коррозии, ремонта или подделки, пишет «Коммерсантъ».

12 декабря премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, его подлинность подтвердили в правительстве, вскоре документ опубликуют.

Маркировку обяжут наносить в случае, если сотрудники ГИБДД не смогут прочесть VIN-код при проверке транспортного средства, например при его регистрации. Ежегодно в России регистрируют 8–10 тысяч случаев, когда идентификационный номер транспортного средства не читается.

Стоимость услуги неизвестна, эксперты допустили, что это будет стоить от 5 до 20 тысяч рублей.