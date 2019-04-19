С 2020 года ГИБДД исключит право на ошибку при сдаче теоретического экзамена

При сдаче теоретической части экзамена ГИБДД исключает право на ошибку, со ссылкой на пресс-центр МВД РФ пишет РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, неверные ответы на вопросы экзаменаторы будут расценивать как степень риска, который в реальной ситуации может стать причиной ДТП на дороге.

«Если допущенная ошибка в реальности приводит к аварии, экзамен будет завершён», — заявили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве добавили, что сейчас рассматривается вопрос об изменении действующей системы выставления оценки по результатам теоретического экзамена. Кроме того, Госавтоинспекция планирует переработать задачи для теоретического экзамена для сдачи на права. Ожидается, что изменения будут введены в 2020 году.