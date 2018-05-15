С 2019 года штрафы ГИБДД будут зачислять в дорожные фонды регионов

Госдума приняла в третьем чтении закон о зачислении штрафов за нарушение ПДД в региональные дорожные фонды, пишет «Коммерсантъ». Автором законопроекта выступило правительство России, нововведения вступят в силу с 1 января 2019 года.

По подсчётам Минтранса, ежегодная сумма поступлений в фонды превысит 60 млрд рублей. За счёт этих средств, как заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, «дороги будут приводиться в порядок, а значит, на них будет безопаснее водителям и пешеходам».

«Законопроект определяет дополнительные источники доходов региональных дорожных фондов для решения задач по увеличению объёмов строительства и реконструкции автодорог регионального и местного значения и расходов на их содержание», — отметил член комитета по бюджету и налогам Мерген Ооржак.

Депутат подчеркнул, что в случае принятия законопроекта объёмы региональных фондов будут увеличиваться, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счёт увеличения ассигнований на работы по улучшению качества российских дорог.