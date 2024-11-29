С 2 декабря в центре Нижнего Тагила перекроют автомобильное движение из-за строительства новогоднего ледового городка

С понедельника, 2 декабря, в Нижнем Тагиле ограничат автомобильное движение по проспекту Строителей — от дома № 6 до улицы Пархоменко. Дорожный отрезок будет закрыт для транспортных средств на период строительства и эксплуатации ледового городка — по 31 января. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте тагильской администрации.

Напомним, в этом году строительством ледового городка в Нижнем Тагиле вновь займётся местная компания ООО «Уралстрой-НТ», которая оформляла его два года назад. Тогда новогодний городок был посвящён юбилею Нижнего Тагила, а также героям российских и советских мультфильмов. В этом году тема ледового городка связана со 100-летием произведений Корнея Чуковского. Городок обойдётся бюджету в 16 млн 512 тысяч рублей. Строительство новогодней площади должно быть закончено до 24 декабря.