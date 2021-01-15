С 18 января школы во всех регионах России возобновят очное обучение

Во всех регионах России с 18 января школы возобновят очное обучение, на карантине останутся только десять школ в семи субъектах, сообщил в эфире «России 24» министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, на форму обучения влияет не только коронавирус, но и другие факторы — например, сильные морозы.

Учащиеся российских учебных заведений переводились на дистанционное обучение с осени из-за пандемии коронавируса. Регионы принимали такие решения самостоятельно с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

Накануне, 14 января, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 18 января ученики всех классов вернутся к очной учёбе, и пообещал разблокировать им льготные проездные. Мэр назвал непростым решение вернуть все классы в школу, поскольку риск роста заболеваемости остаётся высоким.

Согласно последним данным, в России общее число заболевших коронавирусом превысило 3,5 млн человек, а за последние сутки выявлено свыше 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.