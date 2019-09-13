С 16 сентября в Нижнем Тагиле стартует отопительный сезон 

С понедельника, 16 сентября, в квартиры тагильчан и социальные объекты города постепенно начнёт поступать тепло. Эта информация была озвучена сегодня, 13 сентября, на аппаратном совещании с участием мэра Владислава Пинаева. Профильные чиновники заявили главе Нижнего Тагила, что к запуску подачи тепла всё готово. Все объекты будут подключаться постепенно, начиная с социально направленных. В настоящее время по заявлениям уже подключено восемь соцобъектов, в том числе больницы.

Напомним, накануне на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству замначальника управления горхозяйством Игорь Комаров доложил депутатам, что к отопительному сезону подготовлены на 100% все соцобъекты и многоквартирные дома. На эти цели было потрачено около 48,6 млн рублей.