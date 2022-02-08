С 15 февраля в Нижнем Тагиле закроют часть Привокзальной площади и изменят остановки общественного транспорта

С 15 февраля на Привокзальной площади Нижнего Тагила изменится схема дорожного движения и остановок общественного транспорта. Нововведения связаны с реконструкцией Привокзальной площади, которая запланирована к 300-летнему юбилею города.

Ремонтные работы начнутся с перекрытия центральной части Привокзальной площади, где располагаются остановки маршрутов общественного транспорта, следующих на Вагонку. На время строительных работ проезд вдоль железнодорожного вокзала и гостиницы «Тагил» временно сохранится.



Схема проезда во время проведения дорожных работ



«Чтобы не возникло дорожного коллапса, строители постепенно будут закрывать площадь по частям. Дорожное полотно центральной части, которую перекроют в ближайшее время, хотим сделать до середины апреля. Но полностью перекрывать движение через вокзал не планируем», — рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Центральная часть площади будет закрыта для того, чтобы сформировать новое дорожное полотно. С 15 февраля на этой территории начнут снос строений, в том числе будет демонтировано здание опорного пункта полиции.

Маршруты, которые располагаются в этой части площади будут перенесены на проспект Строителей к бывшему магазину «Кардинал». Схему перенесённых маршрутов в ближайшее время опубликуют на сайте города.

Согласно проектной документации реконструкции Привокзальной площади, в будущем здесь не будет кругового движения, перекрёсток улиц Строителей и Садовая станет Т-образным. Дорога будет единой, а стоянки транспорта будут располагаться у железнодорожного вокзала и гостиницы «Тагил».

Генподрядчиком работ выступит МУП «Тагилдорстрой». Компания выиграла конкурс и заключила контракт с администрацией города на 276 млн рублей. Сегодня строители уже начали подготовительные работы для сноса здания санпропускника. Сейчас около пустующего двухэтажного здания по адресу Садовая, 27 вырубают тополя. Снесут его и два гаража, расположенных рядом, а на их место перенесут парковку для общественного транспорта.