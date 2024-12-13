С 1 января 2025 года вырастут штрафы за нарушение ПДД

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях поправки в КоАП, которые предполагают увеличение с 1 января 2025 года целого ряда штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Так, штраф за непристёгнутый ремень увеличится с 1000 до 1500 рублей. Такую же сумму придётся заплатить за проезд на запрещающий свет светофора. Повторное игнорирование запрещающего сигнала светофора обойдется нарушителю в 7,5 тысячи рублей. С 30 тысяч до 45 тысяч рублей вырастут штрафы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Размеры штрафов за превышение скорости будут варьироваться от 750 до 7,5 тысячи рублей в зависимости от порогового значения (в настоящее время минимальный штраф составляет 500, максимальный — 5 тысяч рублей). Будут также увеличены штрафы за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, отказ от прохождения медосвидетельствования. За нарушение правил остановки или стоянки придется заплатить 2250 рублей (вместо полутора тысяч).

За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней штраф увеличивается с 1,5 тысяч также до 2250 рублей. Льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления (а не 20, как сейчас), но «скидка» составит уже не 50%, а 25%.