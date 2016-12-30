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03 Янв 2017 17:43 | Метки: Новости, автоновости

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в ПДД

С 1 января 2017 года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения (ПДД), связанные с перевозкой детей, применением системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а также системы учёта и контроля автотранспортных средств.

Так, с первого дня 2017 года разрешается перевозить детей старше семи лет на заднем кресле автомобиля без специальных удерживающих устройств. На переднем пассажирском сиденье использование деских кресел по-прежнему остаётся обязательным для детей до 12 лет. За нарушение правил перевозки детей водителю придётся заплатить до трёх тысяч рублей. Кроме того, с 1 января введён категорический запрет на оставление в салонах автомобилей детей до семи лет без присмотра взрослого. Штраф за содеянное составляет 500 рублей.

С 2017 года перевозка детей на автобусах старше 10 лет, а также без установленного тахографа и системы «ЭРА-ГЛОНАСС» будет запрещена.

С 1 января 2017 года, согласно Техническому регламенту Таможенного союза, все новые автомобили на территории России должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Для легковых автомобилей система должна быть оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП, для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. В связи с этими нововведениями с 1 января 2017 года в Россию запрещено ввозить автомобили без поддержки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Уточняется, что, даже если автомобиль новый, ему будет отказано в выдаче ПТС.

За эксплуатацию автомобиля без талона технического осмотра с 1 января водитель будет наказан штрафом в размере от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение может повлечь уже наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Электронный полис ОСАГО можно будет купить с 1 января в любой страховой компании, в то время как сейчас такую возможность предоставляют лишь некоторые страховые организации. Планируется, что с июля автовладельцам перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств. Хозяева автотранспортных средств будут получать лишь номер электронного ПТС, а вся информация об автомобиле будет храниться на специальных серверах. Владельцы тракторов и других самоходных транспортных средств будут получать стандартные ПТС до 1 июля 2018 года.

С февраля 2017 года водительское удостоверение можно будет получить в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ), что должно снизить нагрузку на регистрационные отделения ГИБДД.

С июня 2017 года водителям с иностранными правами будет запрещено управлять транспортными средствами при осуществлении коммерческих перевозок. Такое требование устанавливается изменениями в закон «О безопасности дорожного движения». Летом 2017 года вступят в силу новые требования к камерам автоматической фиксации правонарушений. Агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило новые ГОСТы, согласно которым диапазон измерения скорости должен быть 20-250 км/ч, при этом вероятность распознавания номера, независимо от времени суток и погоды, должна быть не менее 90%. Фотографии машины нарушителя должны позволять определять отличительные признаки транспортного средства.

Агентство новостей «Между строк»

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