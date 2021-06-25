С 1 сентября автомобилистам разрешат обжаловать штрафы с камер через «Госуслуги»

Правительство приняло новые правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал «Госуслуги», вступающие в силу с 1 сентября 2021 года, пишет «Коммерсантъ».

На сегодняшний день для того, чтобы обжаловать постановление ГИБДД, водитель должен прийти в подразделение инспекции или послать заявление по почте. С 1 сентября, чтобы иметь возможность сделать то же самое онлайн, понадобится электронная подпись. Также в сентябре должен заработать новый механизм вручения постановлений: штраф будет считаться полученным на следующий день после поступления в систему, даже если нарушитель не заходил на сайт. Для этого автомобилисты должны дать согласие на получение информации только через «Госуслуги». В случае отказа штраф будет считаться вручённым, если человек зашёл на портал хотя бы раз в течение семи дней после поступления документа в систему. В противном случае помимо электронного уведомления ему пришлют и бумажное.