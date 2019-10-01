С 1 октября в России вступили в силу новые законы

С 1 октября 2019 года вступают в силу законы, принятые несколько месяцев назад: ужесточение правил выдачи кредитов, повышение выплаты по ОСАГО и запрет жарить шашлыки на балконе.

Повышение зарплат бюджетникам

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3% — это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии. У работников учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке, — трудящихся в МЧС, гидробиологов, океанологов, метеорологов, работников селекционно-семеноводческих центров, ветеринарной службы, лесников и многих других — зарплаты будут повышены на 3,8%. Окончательное решение о размерах зарплат принимается на региональном уровне губернатором.

Запрет на шашлыки на балконах

Изменения в правила пожарной безопасности, запрещающие использовать открытый огонь на балконе, вызвали скандал: в МЧС объявили, что с 1 октября на балконе курить запрещено, однако спустя пару дней изменили мнение — курить разрешается, «если это не создаёт угрозу возгорания». Если по вине курильщика начнётся пожар, где пострадают или погибнут люди, ему грозит взыскание — от штрафа в 3–5 тысяч рублей до уголовного наказания.

В то же время зажигать свечи и жарить шашлыки на балконах с 1 октября категорически запрещается.

Запрет на хостелы в многоквартирных домах

С 1 октября для того, чтобы открыть гостиницу в жилом доме, придётся купить помещение только на первом этаже, после чего изменить его статус с жилого на нежилое и оборудовать отдельный вход для постояльцев.

Новые правила выплат по Европротоколу

С 1 октября водители смогут самостоятельно оформлять ДТП без участия сотрудников ГИБДД, даже если между ними есть разногласия о том, кто виноват в аварии. Главные условия для этого — наличие у обоих водителей полисов ОСАГО и участие в ДТП только двух машин. Сумма выплаты по Европротоколу выросла до максимального размера по ОСАГО — 400 тысяч рублей для всех аварий.

Ужесточение правил выдачи кредитов

По требованию Центробанка, с 1 октября кредитные организации будут рассчитывать показатель долговой нагрузки для каждого клиента — то есть соотносить действующие обязательства по кредитам с доходом клиента. В случае если долговая нагрузка будет выше 50%, в выдаче денег, скорее всего, откажут.

ЦБ таким способом намерен снизить долговую нагрузку на россиян и стимулировать банки вкладываться в более доходные и безопасные активы, чем потребительские кредиты с высоким коэффициентом риска.