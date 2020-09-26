С 1 октября россияне смогут получать пенсионные выплаты и детские пособия только на карту «Мир»

С 1 октября 2020 года россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платёжной системы «Мир». Исключением станут граждане, получающие социальные выплаты наличными или на обычный банковский счет, без привязке к карте.

На карту «Мир» будут перечисляться пенсии и другие социальные выплаты от Пенсионного фонда, а также все пособия на детей.

«Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты “Мир”. Если вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации», — цитирует РИА Новости заявление Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Как пишет Znak.com, часть банков помогает клиентам составить заявление на доставку пенсии и сами направляют его в ПФР, например, через портал госуслуг.