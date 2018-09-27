С 1 октября бюджетники Нижнего Тагила будут получать больше

Бюджетным работникам Нижнего Тагила проиндексируют зарплату с 1 октября этого года, говорится в постановлении администрации, опубликованном на официальном сайте города. На 4% повысятся должностные оклады и ставки у сотрудников казённых, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных мэрии. Контролировать индексацию будет недавно назначенный на пост замглавы администрации по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Напомним, осенью прошлого года депутаты местной гордумы одобрили увеличение зарплаты муниципальным служащим Нижнего Тагила на 10%. Тогда председатель бюджетной комиссии Леонид Мартюшёв отметил, что последний раз муниципалам увеличивали зарплату в 2013 году на 5,5%. В дальнейшем вопрос индексации окладов из-за дефицита средств в бюджете города и негативных изменений в экономике не выносился на рассмотрение депутатов. До индексации средняя зарплата муниципальных служащих в Нижнем Тагиле составляла 36,25 тысячи рублей (по Свердловской области — 33,56 тысячи рублей). Максимальная сумма прибавки, предусмотренная 10-процентной индексацией, — 1,74 тысячи рублей (плюс увеличение по надбавке). В 2019 году расходы областного бюджета на содержание органов местного самоуправления в Тагиле составят почти 370 миллионов рублей.