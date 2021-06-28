С 1 июля свердловчане смогут улететь из Кольцово в Стамбул

Рейсы из аэропорта Кольцово в турецкий Стамбул возобновятся 1 июля. Перелёты будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам. Длительность полёта составит менее пяти часов.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово, с 22 июня, когда Россия открыла авиасообщение с Турцией, из Екатеринбурга можно было улететь только в Анталью. Самолёты до этого курорта летают переполненными. Сегодня это направление является самым популярным зарубежным направлением из Екатеринбурга.

Добавим, что с сегодняшнего дня Россия возобновила после пандемии авиасообщение ещё с восемью странами. Это США, Италия, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Кипр, Северная Македония. Информация об этом появилась на сайте правительства РФ.