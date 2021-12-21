С 1 февраля людей и животных в России начнут хоронить по ГОСТу

С 1 февраля 2022 года в России начнёт действовать государственный стандарт по захоронению людей и животных в военное и мирное время. Его разработал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. ГОСТ устанавливает общие требования к захоронению людей и животных, которые погибли в ходе военных конфликтов и при чрезвычайных ситуациях в мирное время.

В документе сказано, что места захоронения людей нужно выбирать в соответствии с правилами застройки города или поселения с учётом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду. Размер земельного участка для захоронения должен определяться с учётом числа жителей населённого пункта и вместимости уже существующих кладбищ. Участок не должен превышать 40 гектаров.

Также в стандарте прописаны требования к колумбариям и стенам скорби для захоронения урн с прахом погибших. Их нужно размещать на специально выделенных участках земли. Отмечается, что они могут находиться и вне мест возможных захоронений на обособленных участках. В этом случае допускается размещать их на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения.

Региональным и местным органам власти необходимо создать и накапливать запасы для срочного захоронения. Они должны состоять из средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих веществ, горюче-смазочных материалов. Также требуется наличие органоминеральных смесей и активных добавок для укрепления грунта.

Команды по срочному захоронению рекомендуется формировать на базе специализированных ритуальных служб.