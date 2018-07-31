С 1 августа РЖД будут указывать в билетах местное время

С завтрашнего дня в билетах «Российских железных дорог» будет указываться местное время вместо московского, сообщает пресс-служба компании.

«Для улучшения качества обслуживания пассажиров холдинг РЖД изменяет порядок отображения времени прибытия и отправления на проездных документах поездов дальнего и пригородного сообщения. Теперь на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира», — отмечали в РЖД.

О нововведении пресс-служба компании предупреждала россиян ещё в начале мая.

«Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время», — пояснили в пресс-службе РЖД.

Билеты в новом формате — с указанием только местного времени — начнут выпускать с 1 августа.

Также уточняется, что информация о местном времени прибытия и отправления будет отображаться на информационных табло в поездах.