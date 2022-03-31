С 1 апреля в России будет действовать мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство России с 1 апреля вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Такая мера будет действовать полгода в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, сообщает РИА Новости.

«С завтрашнего дня правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода и коснётся как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, наладить свои дела и найти новые источники дохода. Под действие моратория не подпали только застройщики домов-долгостроев, которые уже включены в реестр проблемных объектов.