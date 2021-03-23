С 1 апреля изменятся правила проведения экзаменов на водительские права

МВД утвердило новые правила экзаменов на водительские права, они вступят в силу с 1 апреля. Новый регламент экзаменов на получение прав появился на портале правовой информации.

Как сообщает РИА Новости, из новых правил убрали «площадку» — теперь первоначальные навыки вождения будут проверять в условиях реального дорожного движения. Нововведение коснётся кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. При этом практический экзамен для мотоциклов останется прежним.

Также в новом регламенте появится возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во время экзамена. Ими смогут стать другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди, а также общественники и представители автошкол. Согласно документу, это позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.

Помимо этого, с 1 апреля изменится перечень ошибок на экзамене: их поделили на подгруппы по одному, двум или трём штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесли в отдельной блок. Таковыми будут считаться, например, непристёгнутый ремень или использование мобильного телефона.