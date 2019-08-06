РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» в Серов

Пригородные поезда «Ласточка» из Екатеринбурга в Серов начнут ездить с 11 августа регулярно, дважды в неделю, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

«Первая "Ласточка" с пассажирами побывала на севере Свердловской области в канун 2019 года. Пробный рейс показал, что регулярный маршрут Екатеринбург — Серов интересен жителям региона», — отметили в СвЖД.

Дополнительные «Ласточки» до Серова изначально курсировали только по общероссийским праздничным выходным дням. Однако теперь расписание будет иным: по пятницам и воскресеньям поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 17:25, прибытие в Серов — в 23:05 по местному времени. Обратно из Серова «Ласточки» будут курсировать по субботам и понедельникам, отправление из Серова — в 03:15, прибытие в Екатеринбург — в 09:25. В пути пассажиры будут проводить 5 часов 40 минут.

На маршруте скоростные электрички сделают остановки на станциях ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля, Лобва. Полная стоимость билета из Екатеринбурга в Серов составит 528 рублей, льготный проезд для школьников и студентов — 264 рубля.