РЖД запускают мультимодальный туристический маршрут в Абхазию 

С 30 апреля по 30 сентября 2022 года РЖД организовали мультимодальные перевозки до городов Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон или Сухум в Абхазии и обратно. Как сообщили в пресс-службе РЖД, туристам предлагается доехать на поезде до железнодорожного вокзала Адлер, а там пересесть в специальный автобус, при этом купив единый билет.

«При покупке единого билета “поезд + автобус” онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: “откуда” — Москва, “куда” — Пицунда или в обратном направлении. Далее необходимо нажать кнопку “Выбрать маршрут с пересадкой” или убрать галочку “Только прямые маршруты”», — рассказали в пресс-службе РЖД и отметили, что билеты также можно приобрести и в кассах.

Билеты на автобус можно купить не позднее чем за 36 часов до отправления. Дети до 5 лет смогут поехать бесплатно на отдельном месте. Доплата не потребуется на ручную кладь весом до 30 кг, размер которой по сумме трёх измерений не превышает 120 см. А вот животных на борт автобуса не возьмут.