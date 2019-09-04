Общество
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РЖД создали аналог «Яндекс.Пробок»

04.09.2019 15:17

Госкомпания «Российские железные дороги» создала аналог сервиса «Яндекс.Пробки», показывающий загруженность участков железной дороги, сообщил ТАСС замгендиректора компании Алексей Шило. 

Топ-менеджер отметил, что РЖД разработали несколько интерактивных сервисов, которыми могут воспользоваться грузоотправители, чтобы получить информацию о ситуации на сети. 

«Мы сегодня публикуем на нашем сайте график ремонтных работ. Мы сделали схему динамической загрузки сети, там уже можно, как на "Яндекс.Пробки", посмотреть, где наиболее загруженные участки», заключил Шило.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4–6 сентября, его организатором выступает фонд «Росконгресс».

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