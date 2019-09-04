РЖД создали аналог «Яндекс.Пробок»

Госкомпания «Российские железные дороги» создала аналог сервиса «Яндекс.Пробки», показывающий загруженность участков железной дороги, сообщил ТАСС замгендиректора компании Алексей Шило.

Топ-менеджер отметил, что РЖД разработали несколько интерактивных сервисов, которыми могут воспользоваться грузоотправители, чтобы получить информацию о ситуации на сети.

«Мы сегодня публикуем на нашем сайте график ремонтных работ. Мы сделали схему динамической загрузки сети, там уже можно, как на "Яндекс.Пробки", посмотреть, где наиболее загруженные участки», — заключил Шило.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4–6 сентября, его организатором выступает фонд «Росконгресс».