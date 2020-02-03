РЖД приостановили железнодорожное сообщение с КНДР из-за коронавируса

Корпорация РЖД приостановила железнодорожное сообщение КНДР с Россией из-за ситуации с китайским коронавирусом, со ссылкой на представителей российского посольства в Пхеньяне пишет РБК.

«Пассажирское сообщение временно приостановлено до конца февраля, грузовое сохраняется», — заявил представитель посольства.

По словам сотрудника дипмиссии, последний поезд отправился в понедельник, 3 февраля. Пока неизвестно, сколько будет действовать запрет. Как сообщили ТАСС в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, речь идёт о поездах, следующих по маршруту Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск. В настоящий момент пассажирские вагоны из Москвы уже не могут пересечь российско-корейскую границу, добавили там. Собеседник агентства пояснил, что временный запрет введён в качестве превентивной меры против распространения коронавируса, а возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и КНДР будет зависеть от развития ситуации с эпидемией в Китае.

Ранее стало известно, что поезд, следовавший по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу без пассажиров из-за вспышки коронавируса. Накануне РЖД заявили о приостановке движения пассажирских поездов в Китай с 3 февраля до особого указания.

По последним данным китайских властей, 361 человек погиб в результате заражения коронавирусом. По данным ВОЗ, общее число заражённых в мире превышает 14,5 тысячи, по данным китайских властей — более 17,2 тысячи человек.