РЖД отказалась финансировать мост на Сахалин

Госкорпорация РЖД отказалась строить транспортный переход на Сахалин за свой счёт, со ссылкой на целевой сценарий инвестпрограммы компании на 2018–2025 годы пишут «Ведомости».

В документе уточняется, что РЖД готова выделить 3,5 миллиарда рублей для подготовки технико-экономического обоснования проекта, а от инвесторов потребуется ещё 537 миллиардов рублей.

Как отмечает издание, Минфин включил транспортный переход на Сахалин в список проектов, предложенных бизнесу; пока он не заинтересовал инвесторов.

Ранее в правительстве выразили сомнения в целесообразности строительства моста на Сахалин. В частности, вице-премьера Максима Акимова не устроила стоимость проекта и возможные проблемы с загрузкой моста.

Президент России Владимир Путин в 2017 году называл строительство моста от материка на Сахалин, а от Сахалина до японского острова Хоккайдо проектом «планетарного масштаба». Тогда в правительстве говорили, что решение о строительстве моста на Сахалин «практически принято».