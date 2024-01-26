РЖД отчитались о готовности инфраструктуры в «Титановой долине»

Свердловские железные дороги получили разрешение на ввод в эксплуатацию инфраструктуры, построенной для обеспечения деятельности особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Специально для более выгодной работы компаний на территории ОЭЗ была построена железная дорога по концессионному соглашению между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области. Там построили станцию «Промышленная», также работы проходили на станции Верхняя Салда Свердловской железной дороги, которая связана с инфраструктурой «Титановой долины».

Всего в «Титановой долине» готовы к работе 12 станционных путей, 18 стрелочных переводов и подъездной путь к станции Верхняя Салда. Построено здание поста электрической централизации и контейнерная площадка. На станции Верхняя Салда для работы с длинносоставными поездами построено два пути, также сделано 11 стрелочных переводов, обновлены системы электрификации и управления движением поездов.

В СвЖД считают, что построенная железнодорожная инфраструктура должна обеспечивать логистику для резидентов «Титановой долины», а также для других предприятий области.

Однако в связи с уходом четырёх резидентов пока неизвестно, как будет загружена железная дорога в «Титановой долине».