Рязанского священника обвинили в избиении супруги на глазах у детей

В Рязани супруга иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского обратилась в полицию с заявлением, что муж избил её на глазах у детей. Пострадавшей была оказана медицинская помощь и проведено медосвидетельствование.

Родственники женщины рассказали YA62.ru, что муж бил её ногами, швырял в стену, душил.

«Он её душил, кричал, что сейчас ей голову свернёт. Сейчас у нее синяки и гематомы по всему телу, сломан нос, сотрясение мозга», — рассказали они.

В момент инцидента рядом находились четверо детей супругов. Сначала они пытались защищать мать, но после того как отец замахнулся на них, они спрятались, испугавшись гнева отца.

Мужчина считает, что его жена написала заявление в полицию из-за принуждения родственницы.

«Она упала в подъезде, это может подтвердить моя мама. У неё проблемы с ногами после четвёртого кесарева. Спотыкается на ровном месте», — заявил изданию священнослужитель.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в пресс-службе Рязанской епархии заявили, что в настоящее время в отношении Покровского проводится проверка.