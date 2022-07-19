Руководство Городского дворца молодёжи Нижнего Тагила нарушало трудовые права несовершеннолетних 

В Нижнем Тагиле прокуратура Тагилстроевского района выявила нарушения в соблюдении трудового законодательства МБУ «Городской дворец молодёжи» при найме несовершеннолетних на работу. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения.

Как пояснили в надзорном ведомстве, Городской дворец молодёжи требовал от несовершеннолетних при приёме на работу дополнительные документы, не предусмотренные законодательством: справки о состоянии здоровья и СНИЛС. Работодатель не внёс в электронные трудовые книжки 116 несовершеннолетних сведения о трудовой деятельности, троим несовершеннолетним трудовые книжки выданы с нарушением сроков.

Также прокуратура установила, что некоторые подростки были трудоустроены без прохождения медосмотра. Ещё были выявлены нарушения при проведении инструктажей с несовершеннолетними.

«Кроме того, в отношении директора МБУ “Городской дворец молодёжи” вынесено представление о привлечении к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Директору грозит штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, либо предупреждение. Отмечу, что директор данного бюджетного учреждения ранее не привлекался к ответственности за нарушение трудового законодательства. В течение месяца все выявленные нарушения будут устранены», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, всего в регионе по состоянию на 1 июля 2022 года было трудоустроено 9678 подростков, в том числе 2375 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.