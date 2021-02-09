Политика

Руководителя штаба Навального в Екатеринбурге арестовали на 15 суток

09.02.2021 20:37
Руководителя штаба Навального в Екатеринбурге арестовали на 15 суток

Главу екатеринбургского штаба Навального Алексея Гресько арестовали на 15 суток. Судья признал его виновным за неповиновение требованиям сотрудника полиции во время встречи политика Алексея Навального.

Суд проходил в Москве, куда накануне Гресько доставила транспортная полиция. По данным следствия, Алексей Гресько 17 января нарушил общественный порядок и оказал сопротивление сотрудникам МВД в аэропорту Внуково. Сам Гресько утверждает, что никакие требования правоохранительные органы ему не предъявляли, а лишь подошли в кафе, задержали и отвезли в участок.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал Гресько на 10 суток по статье об организации несогласованного мероприятия. Затем в спецприёмник к главе штаба приехали сотрудники транспортной полиции из Москвы и составили на него протокол за неповиновение во время встречи Алексея Навального в аэропорту.

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